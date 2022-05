Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2097 Karma: 7670 En ligne !

En additionnant plusieurs ondes (ou ici, "vagues") similaires en fréquence et en amplitude, mais se propageant dans des directions différentes, on peut faire en sorte de les synchroniser précisément pour qu'elles s'annulent en certains points fixes dans l'espace (des "noeuds de vibration") et s'additionnent pour créer des creux et des bosses ("ventres de vibration") à des points également fixes.



Ainsi, on obtient une onde qui- Bon OK j'avoue, osef de l'explication, le rendu est simplement ouf