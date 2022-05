Vidéo : Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Posté par Meph974

Pendant une émission de télé indienne, le B-Unique Crew a réalisé une danse très originale, surtout la fin qui a l'air très risqué non ?







Vidéo (3mn58s) : Dance indienne horrifique (B Unique Crew)





Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 176 Karma: 788 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 3 L'Homme a un corps depuis ... toujours, mais il arrive toujours à innover et à s'améliorer dans l'utilisation de celui-ci. Les artistes ne cesseront de me surprendre!



ps: ce commentaire est valable aussi pour des prouesses moins artistiques ... avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1976 Karma: 1318 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 1 Ils sont doués mais pour la tête à 180° ça reste de l'illusion (la premiere fois c'est la table qui lemasque,la deuxieme le bras) Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 437 Karma: 1646 En ligne ! Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 1 Vous navigateur est trop vieux zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1132 Karma: 4347 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 3 vidéo parfaite... si il n'y avait pas les plans pourris sur le jury! saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 158 Karma: 388 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 0 j'ai mal au cou... Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 94 Karma: 327 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 0 Impressionnant ! spama Je viens d'arriver Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 14 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 0 @avalon471



Ah bon ? Et du coup à 2:46 ça serait aussi de l'illusion ? Flou88 Je m'installe Inscrit le: 26/1/2018 Envois: 181 Karma: 167 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 0

Je savais pas que Larusso avait éxilé en Inde. Citation :Je savais pas que Larusso avait éxilé en Inde. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1038 Karma: 825 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 0 @avalon471 Mis à part à 2.46, les autres ne sont pas de l'illusion, juste de l'hyperlaxité.

Et en soi, ce n'est pas l'hyperlaxité qui est impressionnante (enfin, si, mais c'est déjà vu), c'est la mise en scène qui est très bien faite et ultra-immersive.

@Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1038 Karma: 825 Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur Re: Le B Unique Crew réalise la danse de l'horreur 0 @avalon471 Mis à part à 2.46, les autres ne sont pas de l'illusion, juste de l'hyperlaxité.

Et en soi, ce n'est pas l'hyperlaxité qui est impressionnante (enfin, si, mais c'est déjà vu), c'est la mise en scène qui est très bien faite et ultra-immersive.