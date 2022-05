Vidéo : Un homme jette du gateau sur la Joconde Posté par Koreus

Hier au musée du Louvre, une personne a entartré La Joconde. Heureusement, elle est protégée par une vitre.



Vidéo (24s) : La Joconde entartée





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1132 Karma: 4347 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 1 encore un coup de Godin et de l'internationale pâtissière!

« Entartons, entartons la belle composition ! »

shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 145 Karma: 262 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 On ne voit pas l'acte en question et le tableau est protégé par une vitre. Du coup ce n'est pas très intéressant. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 765 Karma: 1741 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 3 On ne voit pas l'acte en question et le tableau est protégé par une vitre. Du coup ce n'est pas très intéressant.

Et il est aussi très probable que ce ne soit pas le tableau original exposé.

Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 230 Karma: 187 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 1

@nakag

Citation : On ne voit pas l'acte en question et le tableau est protégé par une vitre. Du coup ce n'est pas très intéressant.

Et il est aussi très probable que ce ne soit pas le tableau original exposé.

C'est sur meme, un docu expliquait une fois qu'un tableau comme la joconde était gardé en lieu sur et que seul une copie etait exposé.

@nakag

Citation : On ne voit pas l'acte en question et le tableau est protégé par une vitre. Du coup ce n'est pas très intéressant.

Et il est aussi très probable que ce ne soit pas le tableau original exposé.



stefx Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 76 Karma: 95 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 1 Tu m'étonnes qu'il a été admis, 20/20 a l'examen d'entrée! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2100 Karma: 7685 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 4

L'homme a déclaré « Pensez à la planète ». Il a été admis à l'infirmerie psychiatrique

Si on met de côté le geste, c'est surtout cette phrase qui parait folle

L'homme a déclaré « Pensez à la planète ». Il a été admis à l'infirmerie psychiatrique





Pintade Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2013 Envois: 60 Karma: 217 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 1 Il n'y a que moi que ça inquiète que cette personne soit placée en infirmerie psychiatrique?

C''est quoi les raisons?



Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 59 Karma: 107 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 Tous ces gens distraits des problèmes du monde.

OMD

DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 418 Karma: 1500 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 @Pintade

Il faut être fou pour gâcher un si bon gâteau

Detraquey Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2014 Envois: 73 Karma: 80 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 1 Il manque l'ail et les fines herbes dans son tarte art ! Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3260 Karma: 4416 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 Tous les artistes, pensez à la Terre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pensez à la planète

Dit-il en gâchant de la nourriture

saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 158 Karma: 388 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 Ahlala être un bon activisme, c'est pas de la tarte... Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 625 Karma: 877 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 L'homme de 36 ans a ensuite déclaré « Tous les artistes, pensez à la Terre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pensez à la planète »



sidious88 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2014 Envois: 54 En ligne ! Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 Deja à quel moment tu peux rentrer au Louvre avec une tarte? Heureusement que c'est un des rare tableau vitré. Même si les dégâts sont minimes, il mérite une bonne amende pour le geste. liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 366 Karma: 1016 Re: Un homme jette du gateau sur la Joconde 0 Pensez à la Terre

La caricature du type qui croit penser mieux/plus que les autres alors que visiblement non



Haut