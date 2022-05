Vidéo : Et si les Stormtroopers visaient correctement ? (Corridor Digital) Posté par DoubleZ

L'équipe de Corridor Digital a imaginé à quoi aurait pu ressembler Star Wars si les Stormtroopers savaient viser.



Vidéo (6mn1s) : Des Stormtroopers qui savent viser (Corridor Digital)





Re: Et si les Stormtroopers visaient correctement ? (Corr...

Désolé, mais je me bique du "Star War" depuis que je suis né...

J'avoue que c'est un peu lourd quand t'es pas "fan".

Tout ça pour dire que, du coup, j'aime beaucoup l'idée de la vidéo !

Car y'aurais eut beaucoup moins de films !



Désolé, mais je me bique du "Star War" depuis que je suis né...



J'avoue que c'est un peu lourd quand t'es pas "fan".



Tout ça pour dire que, du coup, j'aime beaucoup l'idée de la vidéo !



Kwisatz

Re: Et si les Stormtroopers visaient correctement ? (Corr...

N'empêche avec stars wars même avec une parodie on essaye de te vendre un truc à la fin...