Vidéo : Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans une cabane pendant une tempête meurtrière (Canada) Posté par THSSS

Un gars qui fait des vidéos dans la nature, sauve son petit frère et son copain en les abritant dans une cabane qu'il venait de construite alors que la tempête couche toute la forêt alentour.





Vidéo (3mn20s) : Ils s'abritent dans un cabane pendant une tempête (Hawkesbury)





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 929 Karma: 558 Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 1 Ah oui d'accord ça a tout rasé en fait. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2525 Karma: 5501 Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 0



... J'ai mieux compris après.



Waaahhoouuu



Ce Franglais qui leur sort des tripes !



Plus le côté immersif de la vidéo : impressionnant tout de même. Au début j'ai lu "tempête meurtrière"... Me suis demandé ce que c'était.... J'ai mieux compris après.WaaahhoouuuCe Franglais qui leur sort des tripes !Plus le côté immersif de la vidéo : impressionnant tout de même. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 95 Karma: 329 Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 1



Sinon "Holy fucking Shiieeeiiit!!!"



Pour info: Mais c'est quoi ce pays où t'as une tempête qui s'abat sur toi en quelques minutes !?Sinon "Holy fucking Shiieeeiiit!!!"Pour info: https://fr.wikipedia.org/wiki/Derecho_du_corridor_Qu%C3%A9bec-Windsor EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1003 Karma: 874 Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 2 Bizarre. D'habitude le grand méchant loup détruit la maison en bois. Les trois petits cochons ont amélioré leur construction. Zorfalto Je viens d'arriver Inscrit le: 6/8/2013 Envois: 8 Karma: 63 En ligne ! Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 1 J'ai rarement autant prit un coup de pression sur une vidéo, je suis bien en France où la tempête te coupe juste internet 5 min et tu chiales Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 419 Karma: 208 Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 0 Arrête de niaiser, maudit calice !... désolé... je peux pas m'en impêcher.



RIP: Pour les victimes. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 441 Karma: 1649 Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 0



A 0.48 s LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5909 Karma: 15881 En ligne ! Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 0 Vidéo très impressionnante qui nous rappelle que les forces de la nature sont considérables! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2818 Karma: 7293 Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... Re: Un youtubeur sauve deux enfants en les abritant dans ... 1 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.