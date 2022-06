Vidéo : Une militante écologiste s'attache au filet pendant une demi-finale de Roland-Garros Posté par Skwatek

Une militante écologiste s'attache au filet lors de la demi-finale de Roland-Garros entre le Norvégien Casper Ruud et le Croate Marin Cilic.



Vidéo (17s) : Une militante écologiste s'attache au filet (Roland-Garros 2022)





ce qui est vraiment dommage c'est que on en sait pas au début pourquoi elle fait ça, les gens sifflent sans savoir et c'est vraiment idiot! LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5937 Karma: 15908 En ligne ! Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... 5 Il nous reste 1 028 jours



Optimiste. Citation :Optimiste. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 189 Karma: 419 Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... 4 Pacifique, efficace, message simple.



Bravo à elle.



J'ai plus de peine à comprendre les gens qui sifflent... avec une place à quoi, 200 balles minimum, ils sont à dix minutes près ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6179 Karma: 6000 Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... 0 Koi ky nia dans 3 ans ? cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 429 Karma: 194 Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... 0 J'aurai attendu 4 jours pour faire 1024 jours soit 1 kilo jour





oui je sais ça marche pas avec les jours cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 429 Karma: 194 Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... 0

@Gudevski

Koi ky nia dans 3 ans ?

taka lir le tshirt cé marké



Il y a l'adresse d'un site internet là



leur revendication est : “Que le gouvernement s’engage immédiatement à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d’ici 2040 et à élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l’intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes.“ Citation :taka lir le tshirt cé markéIl y a l'adresse d'un site internet là https://derniererenovation.fr/ leur revendication est : “Que le gouvernement s’engage immédiatement à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d’ici 2040 et à élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l’intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes.“ Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 769 Karma: 936 En ligne ! Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... Re: Une militante écologiste s'attache au filet pend... 0 Courageuse, mais je ne pense pas que nous changerons tant qu'il n'y aura pas un véritable choc. La guerre, un cataclysme, une famine terrible...

Ca fait des années qu'on sait qu'on doit arrêter de parler "croissance", changer le systeme completement, mais rien ne bouge.



