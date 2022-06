Vidéo : Un incendie se déclare dans une usine d'aluminium (Espagne) Posté par Skwatek

Un incendie se déclare dans une usine d'aluminium à Dos Hermanas, en Espagne.



Vidéo (48s) : Incendie dans une usine d'aluminium





Auteur Conversation pit07 Je suis accro Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 522 Karma: 365 Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 3 On est passé de "tranquilou" à "apocalypse" en 4 secondes. Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 438 Karma: 141 Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 3 Entrepreneur: "le toit en papier mâché vous êtes sûr ?"

Architecte: "ne vous inquiétez pas c'est super au niveau du greenwashing et c'est un matériau novateur !" delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 569 Karma: 1116 Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 0

@Bargeau

Entrepreneur: "le toit en papier mâché vous êtes sûr ?"

Architecte: "ne vous inquiétez pas c'est super au niveau du greenwashing et c'est un matériau novateur !"

C'est ce que je me suis dit aussi, mais on voit que les plaques du plafond ne brulent pas et s'éteignent très vite une fois au sol en fait. Elles sont juste tombées parce que la structure qui les maintenaient en place a été détruite. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1715 Karma: 3266 Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 0 pour stopper un incendie, il faut un verre d'eau la première seconde, un seau la première minute et … une tonne d'eau au-delà de 10 minutes.

Bon là au bout de 45secondes y a plus grand chose à faire ! J'imagine que c'était une conduite hydraulique qui a pété vu comment ça s'enflamme très rapidement.



Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 437 Karma: 299 Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 0 j'ai du mal a croire qu'il n'y ai pas eu de victimes delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 569 Karma: 1116 Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 0

@ThomGamer

Citation : pour stopper un incendie, il faut un verre d'eau la première seconde, un seau la première minute et … une tonne d'eau au-delà de 10 minutes.



Bon là au bout de 45secondes y a plus grand chose à faire ! J'imagine que c'était une conduite hydraulique qui a pété vu comment ça s'enflamme très rapidement.

J'aurais dit l'huile d'un verin hydraulique en effet, mais j'y connais que dalle EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1004 Karma: 887 Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 0 Tout le bâtiment s'est effondré.

Seule reste la caméra... Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 377 Karma: 85 En ligne ! Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 1



Seule reste la caméra... Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 377 Karma: 85 En ligne ! Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 1

@EndymionRaul

Tout le bâtiment s'est effondré.



Seule reste la caméra...



Ils auraient eu un bâtiment entièrement en caméras, rien n'aurait été détruit. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 96 Karma: 335 En ligne ! Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... Re: Un incendie se déclare dans une usine d'aluminiu... 1 Et le mec en mode "Oh putain j'ai oublié mon portable sur la table ! On n'est pas passés loin du drame dis-donc..."