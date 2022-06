Vidéo : Un homme trouve un chaton au bord de la route Posté par Exotope

Un homme trouve un chaton au bord de la route mais réalise trop tard qu'il s'agit d'une ambuscade...





Vidéo (44s) : Voilà comment tu finis avec 10 chatons chez toi





Auteur Conversation Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 638 Karma: 634 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 3 Un de perdu, 10 de trouvés TrYde Je m'installe Inscrit le: 2/4/2007 Envois: 296 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0 @Pypsou Un barbecue, à préparer ? Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 179 Karma: 807 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 1 La même technique qu'en auto-stop : tu mets la plus mignonne (ou plus mignon) devant, et dès que quelqu'un s'arrête t'as les potes qui sortent des fourrés! Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 772 Karma: 942 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0 L'occasion rêvé le soir, au retour de sa chere et tendre, de lui faire une demande en mariage puis de profiter d'un effusion de câlin chatonesque. Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3131 Karma: 3422 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0

Ca n'a pas marché J'ai tenté cette technique pour rentrer en boite avec mes potes de rugby...Ca n'a pas marché Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 793 Karma: 997 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0 Vous pensez qu'il va dormir sur le canapé ? Les femmes adorent les chats ? Sinon, il est dans la merde. Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 793 Karma: 997 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0

@Tempo123

La même technique qu'en auto-stop : tu mets la plus mignonne (ou plus mignon) devant, et dès que quelqu'un s'arrête t'as les potes qui sortent des fourrés!

ça sent le vécu ! ! !



ça sent le vécu ! ! ! Citation :ça sent le vécu ! ! ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2833 Karma: 7352 En ligne ! Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 1 faut surtout pas que ca m'arrive ! je les ramène tous chez moi !!! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2532 Karma: 5513 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0

@Tempo123

La même technique qu'en auto-stop : tu mets la plus mignonne (ou plus mignon) devant, et dès que quelqu'un s'arrête t'as les potes qui sortent des fourrés !

Pfffff....

Aucun rapport avec le fait de fourrer des auto-stoppeuses !



Pfffff....



Aucun rapport avec le fait de fourrer des auto-stoppeuses !



Citation :Pfffff....Aucun rapport avec le fait de fourrer des auto-stoppeuses ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1138 Karma: 4379 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 3

La maman chat quand elle va rentrer de sa partie de chasse: kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2532 Karma: 5513 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 1

@dtclulu

faut surtout pas que ca m'arrive ! je les ramène tous chez moi !!!





Redonnes ton adresse.... C'est pour la SPA. Citation :Redonnes ton adresse.... C'est pour la SPA. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1010 Karma: 888 Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0 Déja dit dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2833 Karma: 7352 En ligne ! Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route Re: Un homme trouve un chaton au bord de la route 0 Pypsou ça ne marche qu'avec les kilos ...

