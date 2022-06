Vidéo : Marquer un but avec un avion en papier pendant un match de football

Auteur Conversation

Bricci

Bricci

Il a tiré de but en blanc

Bukowski

Bukowski

Incontestablement, une magnifique reprise de volée.

Bukowski

Bukowski

@Bricci

Ou alors, était-ce un but à blanc ?

@Bricci

Bricci

Bricci

Bukowski Bonnet blanc - blanc bonnet...

whitenoise

whitenoise

encore un jeu de mots et j'appelle la police

FouTaquin

FouTaquin

Autant le filmer. Ou comment faire un truc inutile avec pas grand chose...

Linusme