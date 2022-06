Vidéo : Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Posté par -Flo-

Dans un magasin de vente de matériaux, un client demande à un employé de charger un sac contenant 850 kg de sable sur le toit de sa Ford Focus.





Vidéo (1mn22s) : Charger 850 kg sur le toit d’une voiture





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1000 Karma: 4024 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d'une voiture 5 @pasdebol J'ai bien l'impression que le pauvre cariste se fait engueuler en prime !

14 commentaires Auteur Conversation Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2437 Karma: 3171 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 3 Incroyable.

A tel point que j'y crois pas d'ailleurs. MorFinBaZ Je m'installe Inscrit le: 1/4/2005 Envois: 240 Karma: 101 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 1 C'est fait exprès de filmer à la vertical, de mettre des emojis, de passer la main devant la scène au pire moment et de filmer ailleurs quand le toit va s'effondrer ? Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3161 Karma: 3445 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 4 Ouille, le bruit de craquements des barres d'appuis et de la tôle me font mal. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 34099 Karma: 11973 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 3

Je vais arrêter d'acheter mon sel en grande surface et je vais venir faire le plein ici! Il y a du stock gratuit en quantité visiblement Citation :Je vais arrêter d'acheter mon sel en grande surface et je vais venir faire le plein ici! Il y a du stock gratuit en quantité visiblement pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 374 Karma: 559 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 2 J'aimerais bien savoir ce que le client en dit.

Il a l'air de se plaindre.



Sachant que la charge utile tourne généralement autour de 400kg et qu'on ne peut mettre que 75kg sur le toit, oui, ce n'était pas une bonne idée ! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 135 Karma: 318 En ligne ! Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 0 ok c'est pas futé de se mettre 850kg au dessus de la tête mais il ne se passe rien, si ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2838 Karma: 7396 En ligne ! Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 1 l'espoir fait vivre , sauf les voitures .... -Flo- Kolossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 13991 Karma: 9547 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 1 @LugerKain Tu n'entends pas les craquements ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1000 Karma: 4024 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 5 @pasdebol J'ai bien l'impression que le pauvre cariste se fait engueuler en prime ! Scrubs Je m'installe Inscrit le: 30/11/2016 Envois: 291 Karma: 120 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 1

j'ai l'impression aussi!

l'autre tâche a eu une idée de con et il s'en prend au mec qui a juste fait son travail

c'est fort quand même xD Citation :j'ai l'impression aussi!l'autre tâche a eu une idée de con et il s'en prend au mec qui a juste fait son travailc'est fort quand même xD LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 135 Karma: 318 En ligne ! Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 1 -Flo- effectivement je l'ai regardé sans son, merci ^^



On entend deux trois gros crac mais ça bouge pas, les suspensions se tassent un peux et le toit va être très probablement déformé mais je m'attendais vraiment à pire, peut être une dû à une "MichaelBayite" aigue effectivement je l'ai regardé sans son, merci ^^On entend deux trois gros crac mais ça bouge pas, les suspensions se tassent un peux et le toit va être très probablement déformé mais je m'attendais vraiment à pire, peut être une dû à une "MichaelBayite" aigue Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 794 Karma: 998 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 1 Il ne manque que le thème de Benny Hill. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1735 Karma: 1132 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 1 @Bricci Il lui a peut-être demandé de le reprendre, je sais pas. Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 89 Karma: 97 Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture Re: Charger un sac de 850 kg sur le toit d’une voiture 0

C'est rien ça. C'est juste la palette qui a explosé. Pas de quoi s'inquiéter! ^^