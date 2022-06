Vidéo : Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yellowstone Posté par -Flo-

Après des pluies diluviennes, l’impressionnante crue de la rivière Yellowstone emporte une maison dans le Montana.







Vidéo (46s) : Une maison emportée par la Yellowstone





Auteur Conversation Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 459 Karma: 1372 Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 1

"nen, mais vous en faites pas...je vais juste faire une ballade hein " Moi ça m'impressionne quand même que la maison arrive à ne pas se disloquer"nen, mais vous en faites pas...je vais juste faire une ballade hein Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6195 Karma: 6010 Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 1



dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2838 Karma: 7396 Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0 @Dikachu et moi qu'elle flotte !? DimiRada Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2014 Envois: 50 Karma: 146 Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0 Je m'attendais aux "OOOH MYY GAAAAD, OOOHHH MYYY GAAAADD" à l'américaine avec une vidéo pareille, un peu déçu du coup... LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 135 Karma: 318 En ligne ! Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0 Moi qui doit déménager bientôt, l'idée n'est pas mauvaise j'ai un fleuve qui passe juste à coté, mais je suis en appartement, faut que je vois avec les voisins Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1000 Karma: 4024 Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0



Il n'y a pas à dire, c'est moins chatoyant sans les ballons... whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 91 Karma: 60 Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0 C'est ce qu'on appelle voyager depuis son canapé FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 126 Karma: 235 Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0 C'est émouvant le lancement d'une péniche au USA... Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 427 Karma: 243 En ligne ! Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0 le réchoffeman klimatik cé une fayk niouz. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 240 Karma: 315 En ligne ! Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0

@DimiRada

Je m'attendais aux "OOOH MYY GAAAAD, OOOHHH MYYY GAAAADD" à l'américaine avec une vidéo pareille, un peu déçu du coup...



Pitié, non. Heureusement qu'on n'a pas le son original de ceux qui filment. Citation :Pitié, non. Heureusement qu'on n'a pas le son original de ceux qui filment. Silomac Je m'installe Inscrit le: 8/1/2016 Envois: 162 Karma: 199 En ligne ! Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... Re: Une maison emportée par les eaux dans le parc de Yell... 0 En même temps, et comme souvent aux USA, c'est une maison construite comme une grosse cabane : pas de fondation !