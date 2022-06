Vidéo : Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un coup de poing en réalité virtuelle Posté par THSSS

Aux Etats-Unis, une femme teste l'Oculus Quest 2, un masque de réalité virtuelle.



Vidéo (23s) : Donner un coup de poing en réalité virtuelle





Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 96 Karma: 233 Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 1 N'empêche que ça simule bien la résistance de la cible quand on met un coup de poing ! bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 115 Karma: 588 En ligne ! Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 0 Réalité virtuelle avec retour de force. Où arrêtera-t-on le progrès ? ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 353 Karma: 428 Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 1 l'enfant est vendu avec? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1304 Karma: 3835 Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 0 C'est super bien fait, ça fait même mal à la main ^^ wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 531 Karma: 518 Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 0 Il ne l'a pas vu venir celle-ci, le pauvre ^^ WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3187 Karma: 10345 Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 0 8/10 , la vidéo aurait eu une meilleur note avec les pleurs de l'enfant. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6196 Karma: 6010 Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 0

Qui bene amat bene castigat. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1031 Karma: 517 Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... Re: Une femme teste l'Oculus Quest 2 et donne un cou... 0 Très réaliste ce jeu Monique...