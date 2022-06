Vidéo : Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines Posté par BalleAuCentre

Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines ou comment avoir une crise cardiaque sous l'eau



Vidéo (15s) : Snorkeling mémorable





LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 137 Karma: 322 Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines 1 Il nage comme une brique le pauvre Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 948 Karma: 1148 Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines 1 Il est pas gracieux, mais le requin est bien lui Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 748 Karma: 481 Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines 0 et puis c'est pas une séance de snorkeling... le snorkel c'est un tuba... la il est juste en apnée c'est tout.

J'ai eu la même chose avec une très grosse méduse, ça fait vraiment bizarre



PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12274 Karma: 12728 Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines 1 Bordel, cette musique de merde, sérieux. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6197 Karma: 6009 Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines Re: Une séance de snorkeling mémorable aux Philippines 0 Nerio

Ras le bol de tous ces anglicismes; "plongée" est plus simple à dire, non ?

La vidéo est déjà passée :



Ras le bol de tous ces anglicismes; "plongée" est plus simple à dire, non ?

La vidéo est déjà passée :

Chabal - We are in France, we speak French... OK ?