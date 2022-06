Vidéo : Un cycliste est attaqué par un léopard sur une route en Inde Posté par Koreus

Un cycliste est attaqué par un léopard sur une route du parc national de Kaziranga, en Inde.



Vidéo (47s) : Un cycliste attaqué par un léopard





Vidéo : Un coyote attaque un chat Vidéo : Cycliste vs Taureau Vidéo : Un ratel sauve son petit attaqué par un léopard

C'est plus rare en ville mais on peut en croiser…

C’est plus rare en ville mais on peut en croiser…

Ouais, non, mais ça c'est juste un chat qui joue.

Ok, un gros chat.

c'est normal, il circule à contresens!

Et aucune voiture s'arrête mdr

Et les gens se plaignent en France !

Y a un panneau pour prévenir des dos d'âne, mais rien pour le saut de léopard.

Ok, un gros chat. LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6025 Karma: 16121 En ligne ! Re: Un cycliste est attaqué par un léopard sur une route ... Re: Un cycliste est attaqué par un léopard sur une route ... 1

C'est plus rare en ville mais on peut en croiser…

Titi - J'ai cru voir un gros minet !

Perso, on n'a pas trop d'attaques de léopard à Avignon. Ça doit être régional comme soucis…

je pensais à un accident au début, mais en vrai c'est qu'il voulait l'attaquer au départ.

Il a une tranche de bacon dans la poche arrière du jean?

C'est toujours mieux que de se faire percuter par une Jaguar.

C’est plus rare en ville mais on peut en croiser… illumen Je viens d'arriver Inscrit le: 21/7/2021 Envois: 17 Re: Un cycliste est attaqué par un léopard sur une route ... Re: Un cycliste est attaqué par un léopard sur une route ... 1

Titi - J'ai cru voir un gros minet !

Perso, on n'a pas trop d'attaques de léopard à Avignon. Ça doit être régional comme soucis…

je pensais à un accident au début, mais en vrai c'est qu'il voulait l'attaquer au départ.

Il a une tranche de bacon dans la poche arrière du jean?

C'est toujours mieux que de se faire percuter par une Jaguar.