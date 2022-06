Vidéo : Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Posté par THSSS

Une fillette accompagne le chanteur au micro et fait du headbanding avec ses 2 copines pendant un concert de metal.







Vidéo (26s) : Pas d'âge pour le headbanging





Auteur Conversation BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 301 Karma: 854 Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 0 Les ostéopathes se frottent les mains... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5418 Karma: 8261 En ligne ! Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 1

@BobdOclande

Les ostéopathes se frottent les mains...

Et les prothésistes auditifs aussi... Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 456 Karma: 475 Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 1 mdr comment elles sont à fond ! TotoLeRigolo Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2022 Envois: 11 Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 1 C'est quoi le nom du groupe ? Il dechire bien ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8323 Karma: 3572 Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 2 Elles sont marrantes Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 636 Karma: 899 En ligne ! Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 1 gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6085 Karma: 4881 Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 0 ça bouge bien à la fête du village ! Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 3974 Karma: 1455 Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging Re: Il n'y a pas d'âge pour faire du headbanging 1

@Jinroh

Citation :

@BobdOclande

Les ostéopathes se frottent les mains...

Et les prothésistes auditifs aussi...



Et les neurologues également...

