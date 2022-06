Vidéo : Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d'artifice (Chine) Posté par Exotope

En Chine, un homme utilise des feux d'artifice contre une pelle mécanique venue détruire sa maison.







Vidéo (24s) : Feux d'artifice vs Pelleteuse





Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 672 Karma: 393 Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... 2 Il a vaillamment gagné cette bataille, mais il est fort à parier qu'il perdra la guerre et finira dans une geôle chinoise... Quelle tristesse ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2847 Karma: 7446 En ligne ! Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... 0 Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5419 Karma: 8263 Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... 0 Faut dire que c est pas les mêmes "mortiers" que nos jeune ils ont l air vachement plus gros mêm en plein jour...heureusement d ailleurs.

Le conducteur a du croire a un vrai tir de carabine. Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 146 Karma: 462 En ligne ! Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... Re: Un homme se bat contre une pelleteuse avec des feux d... 1



Remake