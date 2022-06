Vidéo : Mauvaise surprise en installant une clôture avec un enfonce-pieux Posté par THSSS

Un homme a une mauvaise surprise en installant une clôture avec un enfonce-pieux...





Vidéo (34s) : Planter des piquets avec un enfonce-pieux (Fail)





Auteur Conversation Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8327 Karma: 3574 Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... 0 Déjà qu'en ce moment le gaz c'est pas bien folichon , il en gaZpille lui. michcorp Je viens d'arriver Inscrit le: 24/5/2006 Envois: 4 Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... 2

Heureusement qu'il ne fumait pas... -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4218 Karma: 1809 Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... 0



J'ai acheté actions Air Liquide hier, allez-y, dépensez du gaz. Déjà +2,5% aujourd'hui à cause du monsieur. (comme disait quelqu'un, ce serait bien de limiter la taille des images, surtout sur mobile!)J'ai acheté actions Air Liquide hier, allez-y, dépensez du gaz. Déjà +2,5% aujourd'hui à cause du monsieur. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 506 Karma: 1065 Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... 0 En tout cas maintenant il est riche, il a trouvé du gaz!! oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 269 Karma: 501 Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... 0 C'est tout de même étonnant qu'une canalisation de gaz soit si proche de la surface, non ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2848 Karma: 7447 En ligne ! Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... 0 @oui-mais-non je crois que c'est 50 cm mini ; pas tant que ça ... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 184 Karma: 821 Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... Re: Mauvaise surprise en installant une clôture avec un e... 0 Suis-je le seul à découvrir que des conduites de gaz sont enterrées à peine 50 cm sous terre? A moins que ce soit une petite conduite de gaz?