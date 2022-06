Vidéo : La troupe de danse Mayyas dans l'émission « America's Got Talent » Posté par vivaberthaga

La magnifique performance de la troupe de danseuses libanaises Mayyas dans l'émission « America's Got Talent ».



Vidéo (4mn48s) : Mayyas dans l'émission « America's Got Talent 2022 »





Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2547 Karma: 5559 Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 2



La danse, les danseuses : bravo !



La danse, les danseuses : bravo !

L'émission... Si on l'enlève tous le côté "American Got's Talent" : la vidéo est sympa.La danse, les danseuses : bravo !L'émission... AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 650 Karma: 456 Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 6 PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 829 Karma: 1113 Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 5



"Mayyas a déjà remporté la version arabe du concours de talents, Arab's Got Talent, en 2019" J'ai la flemme de chercher mais je doute qu'elles aient montré autant de chair lors de cette version. Très sympa, mais de là à hurler de joie comme le fait le public à chaque mouvement... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 215 Karma: 807 Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 1

@PseudoPris

Très sympa, mais de là à hurler de joie comme le fait le public à chaque mouvement...



"Mayyas a déjà remporté la version arabe du concours de talents, Arab's Got Talent, en 2019" J'ai la flemme de chercher mais je doute qu'elles aient montré autant de chair lors de cette version. :D



un peu moins pour les jambes mais pas tant....



AMAZING Female Dance Group Get Golden Buzzer On Arab's Got Talent 2019 | Got Talent Global

un peu moins pour les jambes mais pas tant....

AMAZING Female Dance Group Get Golden Buzzer On Arab's Got Talent 2019 | Got Talent Global saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 169 Karma: 411 Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 0 AlexKidd j'ai pensé à ça



Sinon, faut reconnaître que c'est une très belle chorégraphie qui requiert une sacrée quantité de travail ! membre06 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2022 Envois: 28 En ligne ! Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 1 n'y aurait il pas un peu de grossophobie et d'absence total de diversité/parité ? asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1441 Karma: 672 Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 1 Suggestion pour la prochaine vois que vous découvrez un artiste (ou groupe d'artiste) via cette émission : mettre une vidéo de ces artistes PAS dans cette émission. Histoire d'avoir une vidéo plus sobre, sans des cuts constants rendant pénible le fait de regarder. Surtout quand la moitié de la vidéo consiste à montrer des débiles surjouant la joie, la surprise, etc.



Sans compter le public chauffé à blanc qui manque de s'évanouir toutes les 30s tellement le show est génial.



Je suis peut-être aigri (j'assume), mais j'ai essayé de regarder, et comme d'hab j'ai arrêté au bout de 30 secondes. C'est vraiment pénible à regarder. gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6087 Karma: 4881 En ligne ! Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... Re: La troupe de danse Mayyas dans l'émission « Amer... 0 Americans got's talent, ... libanaises ... bref un pays qui importe tout.

@membre06 Taquin !





