Vidéo : Un automobiliste double en marche arrière

Doubler en marche arrière, en faisant un doigt d'honneur et un clin d'œil







Vidéo (13s) : Doubler en marche arrière





Auteur Conversation WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 154 Karma: 229 Re: Un automobiliste double en marche arrière 3 Moui c'est dangereux, mais ça ne manque pas de panache gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 508 Karma: 1069 Re: Un automobiliste double en marche arrière 3 On l'appelle Ribs, car il fait des travers de porc. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 168 Karma: 410 Re: Un automobiliste double en marche arrière 0 2 secondes de vidéo en plus et ça finit dans le décor à mon avis...

Qui fait le malin tombe dans le ravin,

Qui fait le kéké tombé dans le fossé

Qui fait le merlu tombe dans le talus... EmpereurZorg Je m'installe Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 115 Karma: 292 En ligne ! Re: Un automobiliste double en marche arrière 0

Qui fait le malin tombe dans le ravin,

Qui fait le kéké tombé dans le fossé

@saihtam

@saihtam

2 secondes de vidéo en plus et ça finit dans le décor à mon avis...

Qui fait le malin tombe dans le ravin,

Qui fait le kéké tombé dans le fossé

Qui fait le merlu tombe dans le talus...

Qui voit pas le fake passe pour un cake

(c'est pour la rime, ça n'a rien de personnel )