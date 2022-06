Vidéo : Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Posté par -JoJo-

Comment redonner une nouvelle vie à un crabe ? E le transformant en crabe steampunk !



Vidéo (8mn33s) : Crabe steampunk





Auteur Conversation gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 509 Karma: 1083 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 1 Je te maquille tes morts!!! FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 132 Karma: 254 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0

Maintenant je sais quoi en faire Ah tiens! J'ai vu un rat écrasé pas loin de chez moi.Maintenant je sais quoi en faire Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 249 Karma: 1063 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0 Ça donne un beau coupé crabiolet… Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 111 Karma: 86 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 1 Franchement, il est incroyablement talentueux !

C'est vraiment un travail de fou et ça rend vraiment super bien. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 154 Karma: 227 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0 que c'est beau la monstruosité ! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 466 Karma: 1384 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0 Voila à quoi t'as servi crabe! Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1418 Karma: 1862 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0 Steam Crabe, c'était suffisant pour la recette. Il faut ajouter de la bière pour le Punk ? Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5421 Karma: 8266 En ligne ! Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0

Premiere étape : tu lui fous une paille dans le cul et tu souffles tres fort. Oublie pas de mettre les doigt dans son nez! Citation :Premiere étape : tu lui fous une paille dans le cul et tu souffles tres fort. Oublie pas de mettre les doigt dans son nez! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 459 Karma: 1700 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 1 Je trouve ça cool d'avoir respecté les dernières volontés du crabe. whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 95 Karma: 70 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 2 Faut qu'il bosse dans une morgue lui ça fera des enterrements plus fun lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1644 Karma: 3275 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0 Tien c'est marrant mon prof d'art appliqués au lycée faisait la même chose , conserver des crabes et des langoustes avec du formol pour en en faire des trucs: bat-mobile , bateau à trois mats; etc.. payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 455 Karma: 323 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0 Moi je trouve qu'on se rapproche d'une invitation à un dîner particulier un mercredi... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 771 Karma: 1782 Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk Re: Transformer un vrai crabe en crabe steampunk 0 Même délire incompréhensible que les animaux empaillés pour ma part