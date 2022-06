Vidéo : Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPhone Posté par Koreus

Un couple de danseurs réalise des chorégraphies sur les sonneries des téléphones iPhone.







Vidéo (1mn31s) : Danser sur les sonneries iPhone





Auteur Conversation vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 996 Karma: 1189 Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... 2 Y en a qui se font vraiment chier dans la vie dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2130 Karma: 7758 Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... 0

Katerine - Musique D'Ordinateur tewit 1 Kilo de plus Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 1024 Karma: 1003 Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... 0 Plutôt cool

Bien vu pour Katerine:) même demarche DirtyHarry Je m'installe Inscrit le: 6/12/2014 Envois: 208 Karma: 159 En ligne ! Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... 2 15 secondes ! Pas mieux... wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 544 Karma: 525 En ligne ! Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... 0 @DirtyHarry Pas mieux non plus ! Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3257 Karma: 3542 En ligne ! Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... 0 Trop de temps libre asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1443 Karma: 683 En ligne ! Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... Re: Un couple danse sur les sonneries des téléphones iPho... 0 Vidéo sur des sonneries de téléphones faite pour être vue sur des téléphones, il y a une certaine logique.



D'où le fait de filmer en vertical deux personnes qui ne rentrent pas dans le champ en même temps (le mec est toujours en retrait de la nana).