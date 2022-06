Vidéo : Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant Posté par Skwatek

En Turquie, des femmes ont fait une blague à leurs maris en leur demandant de porter un polo pour aller manger au restaurant.







Vidéo (1mn36s) : Des hommes avec le même polo (Blague)





Auteur Conversation Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 129 Karma: 343 En ligne ! Re: Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant 22 En Afghanistan, tous les hommes ont fait la même blague à leur femme.

Mais c'est moins drôle... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2553 Karma: 5594 Re: Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant 0



@Kurt_Meredh

@Kurt_Meredh

En Afghanistan, tous les hommes ont fait la même blague à leur femme.

Mais c'est moins drôle...



En moins glauque, y'a les marins sinon. Citation :En moins glauque, y'a les marins sinon. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16868 Karma: 24045 Re: Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant Re: Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant 0



@Kurt_Meredh

Dans un monde parfait, ce commentaire serait resté trônant seul sur la page.

En tout cas, Top com en 5m, avec aucun autre com en dessous c'est une performance ^^ Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5424 Karma: 8270 Re: Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant 1

@Kurt_Meredh

En Afghanistan, tous les hommes ont fait la même blague à leur femme.



Mais c'est moins drôle...

Dans un monde parfait, ce commentaire serait resté trônant seul sur la page.

Fallais en acheter des jaunes et noir! Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 529 Re: Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant 0 @roondar J'ai pensé pareil que lui mais je me suis dis que ca allait être plus difficile de faire la blague car "ca passe mal" au final il à réussi à l'exprimer et je trouve que ca reste dans le ton de la blague

