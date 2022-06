Vidéo : Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Posté par Skwatek

Un homme fait un combat de MMA en portant un ordinateur portable et un fond vert pendant une vidéoconférence.







Vidéo (15s) : Combat de MMA pendant une vidéoconférence





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1013 Karma: 4091 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 6 Hahaha ! Excellent !



En fait, c'est une erreur de casting : le mec avait postulé pour un poste au sein des mutuelles MMA… Là, le slogan serait plutôt beaucoup de dégâts, zéro blabla, MMA ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 888 Karma: 887 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 0 Il y en a un qui se bouche les oreilles parce qu'il ne veut pas voir ça. Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 673 Karma: 410 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 0 Welcome to Jackass!! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 252 Karma: 1067 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 0



En fait, c’est une erreur de casting : le mec avait postulé pour un poste au sein des mutuelles MMA… Là, le slogan serait plutôt beaucoup de dégâts, zéro blabla, MMA ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 888 Karma: 887 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 0 Il y en a un qui se bouche les oreilles parce qu'il ne veut pas voir ça. Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 673 Karma: 410 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 0 Welcome to Jackass!! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 252 Karma: 1067 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 0

@Bricci

Avec un déguisement CETELEM en plus…et bien pourri… Citation :Avec un déguisement CETELEM en plus…et bien pourri… kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2556 Karma: 5605 Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence Re: Faire un combat de MMA pendant une vidéoconférence 1 Ouais en fait il fait cela partout...



Celle-ci est pas mal non plus :





