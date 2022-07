Vidéo : Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en ratant un dunk Posté par Mamethis

Le basketteur belge Retin Obasohan inscrit un panier en ratant un dunk lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2023 entre la Belgique et la Slovaquie.



Vidéo (36s) : Inscrire un panier en ratant un dunk





Goto38 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 38 Karma: 79 Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... 2 ohbabyyesitdidohmygoodnesgraciouspringtonobassaheadareyouserious

MERCI BEAUCOUP! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1014 Karma: 4101 Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... 0 Oh, la belle chatte !



@MYRRZINN : Une question se pose sur le basket ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1146 Karma: 4429 Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... 1 Ou comment passer en une seconde du statut de loseur intergalactique à celui de héro d'une équipe! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16876 Karma: 24068 Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... 0 Heureusement pour lui que c’est rentré, sinon il se serait bien fait remonter les bretelles ! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 152 Karma: 358 En ligne ! Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... Re: Le basketteur Retin Obasohan inscrit un panier en rat... 1

Oh lautre eh, c'est pas lui qui a marqué le panier ! Même le commentateur dis merci à Thomas en français