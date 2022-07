Vidéo : Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Posté par Kilroy1

L'artiste Karl Johnson réalise la silhouette en papier d'une femme avec une paire de ciseaux.



Vidéo (1mn25s) : Silhouette en papier avec une paire de ciseaux





Sur le même sujet :

Vidéo : Portraits de chats en relief Vidéo : Un oiseau agrandit sa queue avec du papier Vidéo : Tête de dragon en papier mâché Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1195 Karma: 684 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 5 Ok donc le mec en a clairement rien à foutre du spectacle de fin d'année de son enfant.

12 commentaires Auteur Conversation saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 171 Karma: 421 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 2 ,

Moi j'aurais fini avec un smiley et 2 doigts en moins ! Purée la précision et la vitesseMoi j'aurais fini avec un smiley et 2 doigts en moins ! Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1195 Karma: 684 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 5 Ok donc le mec en a clairement rien à foutre du spectacle de fin d'année de son enfant. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 856 Karma: 371 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 Je crois qu’avec le temps, ces artistes internet sont de ceux que je préfère. Ils ont une démarche positive, tournée vers la rencontre avec autrui.



Parallèlement à celui ci, je suis un gars du nom de reggie qui a sa chaîne youtube Sing with me où il se pose dans la rue et demande à qui veut chanter avce lui. Simple et convivial. De belles histoires et de belles expériences WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3203 Karma: 10374 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 Je sais que ce n’est pas bien, mais ce genre de talent m’énerve car je les compare aux miens et comme j’en ai aucun … Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 469 Karma: 1386 En ligne ! Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 Dimebagou Ça se trouve il n'a aucun enfant et il se tape juste l'incruste ... Ça se trouve il n'a aucun enfant et il se tape juste l'incruste... Toojo Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2014 Envois: 37 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1658 Karma: 3072 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0

@Dikachu

@Dimebagou Ça se trouve il n'a aucun enfant et il se tape juste l'incruste ...

C’est un très bon moyen pour lever une divorcée désespérée qui, se sentant en confiance de par le lieu et émue par la prestation de son rejeton, va baisser sa garde et se laisser draguer. Citation :C’est un très bon moyen pour lever une divorcée désespérée qui, se sentant en confiance de par le lieu et émue par la prestation de son rejeton, va baisser sa garde et se laisser draguer. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6209 Karma: 6047 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0

https://luciendemontmartre.com/ A Montmartre : Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 94 Karma: 161 En ligne ! Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 @Dikachu

@Dimebagou Ça se trouve il n'a aucun enfant et il se tape juste l'incruste ...

Bravo pour le combo : contexte / message / avatar Citation :Bravo pour le combo : contexte / message / avatar MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 58 Karma: 210 Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 Qu’on lui donne un coupe-ongles à la place des ciseaux ! On va voir si il continue à faire le malin !



Non mais ! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 469 Karma: 1386 En ligne ! Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 ablator Ha oui, c'est pas con de commencer par draguer la mère Ha oui, c'est pas con de commencer par draguer la mère Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5428 Karma: 8279 En ligne ! Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux Re: Une silhouette en papier avec une paire de ciseaux 0 Ca fait pas un peu psychopates un mec qui matte une femme et qui manipule des ciseaux en même temps?? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.