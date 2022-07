Vidéo : Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) Posté par Loucheux

Un cheval est en fuite dans les rues de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Une femme court derrière l'animal en criant aux passants « Ratrapper-là !!! »



Vidéo (21s) : Un cheval en fuite à Montfermeil (Seine-Saint-Denis)





Sur le même sujet :

Vidéo : Les chevaux de Bohort Vidéo : Véritables chevaux à bascule Vidéo : Un scootériste aide une cavalière à rattraper son cheval en fuite (Pays-Bas) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 189 Karma: 827 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 7 Poursuivi par les flics, Coincé dans une impasse, le cheval grimpe à la gouttière pour se cacher sur les toits! derfux Je m'installe Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 144 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 6 Il fallait mettre un petit lapin assis par terre le cheval aurait eu peur et ce serait arrêté mort de rire

14 commentaires Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 189 Karma: 827 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 7 Poursuivi par les flics, Coincé dans une impasse, le cheval grimpe à la gouttière pour se cacher sur les toits! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8365 Karma: 3596 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 0 Attrapez la bordel de merde ! Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 646 Karma: 947 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 3 "Comment tu veux jlattrape"



#Bèche-Relle derfux Je m'installe Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 144 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 6 Il fallait mettre un petit lapin assis par terre le cheval aurait eu peur et ce serait arrêté mort de rire Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 305 Karma: 1155 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 1 « Ratrapper-là !!! »



Du coup, personne ne comprend ce qu'elle demande... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 463 Karma: 1709 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 3 Il joue très bien la peur Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3195 Karma: 794 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 1 ça se passe à raTrappes ? PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 224 Karma: 578 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 0 et le cheval : "faite-la taire, faite-la taire s'il vous plait!" j'en peux plus d'elle et de sa grande bouche ! zesax Je m'installe Inscrit le: 29/11/2008 Envois: 144 Karma: 113 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 0 S'il avait lâché son tel il aurait pu facilement lui attraper le licol mais bon coronade Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2016 Envois: 33 Karma: 61 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 0 ça s'attrape avec quel type de pokeball ? CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16885 Karma: 24083 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 1



Pour info, l’original est a priori ici (28 mai 2021), vous pouvez déchiffrer les messages si vous voulez connaître la suite de l’histoire







Regardez la dinguerie qu’il s’est passé aujd quand jt au taf C’est pas facile d’attraper le harnais à une main en regardant un écran aussiPour info, l’original est a priori ici (28 mai 2021), vous pouvez déchiffrer les messages si vous voulez connaître la suite de l’histoireRegardez la dinguerie qu’il s’est passé aujd quand jt au taf https://t.co/a7PGxa4W2F Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 149 Karma: 471 En ligne ! Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 0 Il aurait fallu mettre un lapin par terre. lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 892 Karma: 950 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 0

@CrazyCow

C’est pas facile d’attraper le harnais à une main en regardant un écran aussi



Si, si, il faut mettre zoom x1.5, une main qui filme l'autre et être bien attentif à l'écran. Citation :Si, si, il faut mettre zoom x1.5, une main qui filme l'autre et être bien attentif à l'écran. Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2007 Karma: 3185 Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... Re: Un cheval en fuite dans les rues de Montfermeil (Sein... 0 @zesax Mais ouiiiii. Merci Jean michel !



En l’occurrence, chopper ce cheval au licol c'est comme attraper un mec qui court a la ceinture.

Soit t'as quelques années d'équitation soit tu t'écartes.



La preuve avec le mec derrière qui fait une semi tentative, semi audace. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.