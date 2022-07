Vidéo : Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior Posté par Le_Relou

Un candidat en pleine confiance veut faire inutilement le show alors qu'il est en train de réussir son parcours dans le jeu télévisé Ninja Warrior.



Vidéo (40s) : Excès de confiance dans Ninja Warrior





Sur le même sujet :

Vidéo : Ne jamais lâcher l'affaire ! (American Ninja Warrior) Vidéo : Un joueur de poker célèbre sa victoire un peu trop vite Vidéo : Joli coup au Jenga géant Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1154 Karma: 4459 Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 2

-Tais toi et regarde la vidéo -Papa, Papa, c'est quoi la "loose"?-Tais toi et regarde la vidéo Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3302 Karma: 3575 Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 3 Une belle leçon de vie. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1312 Karma: 3859 Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 0 Qui fait le malin...

Jouissif. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 465 Karma: 1715 Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 4 Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 212 Karma: 438 Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 2 John Carpenter, lui, aurait réussi.





Quelle classe ! John Carpenter et sa réponse pour 1 000 000$ à "Qui veut gagner des millions" CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16893 Karma: 24092 Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 1



Si ça m’arrive, je crois que je n’oserais même pas sortir de l’eau Si ça m’arrive, je crois que je n’oserais même pas sortir de l’eau dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2142 Karma: 7801 Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 0 Dans l'absolu, même s'il avait réussi, je ne comprends pas ce mouvement...



Il n'a pas terminé son parcours.

Le chrono tourne, et faire un backflip prend du temps et de l'énergie. Dans tous les cas, ce n'était pas du tout stratégique de faire ça à ce moment là tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1392 Karma: 1222 En ligne ! Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... Re: Excès de confiance dans le jeu télévisé Ninja Warrior... 0 Qui fait le malin finit dans le ravin ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.