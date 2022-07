Vidéo : Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le 4 juillet (États-Unis) Posté par BalleAuCentre

Un feu d'artifice chaotique devant une maison pour le 4 juillet, la fête nationale des États-Unis .



Vidéo (31s) : Un feu d’artifice chaotique devant une maison





Vidéo : Feux d'artifice vs Pelleteuse Vidéo : Un feu d'artifice pour le voisin Vidéo : Feu d'artifice Fail Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12310 Karma: 12864 Re: Un feu d'artifice chaotique devant une maison pour le... 6 Ma réaction devant la vidéo :

Ca va, rien de grave !

...

Ah oui, quand même.

...

Ah bordel, ouais, quand même !



Ca va, rien de grave !



...



Ah oui, quand même.



...



Ah bordel, ouais, quand même !

EDIT: je crois que j'ai trouvé la beaufitude Level 1000 avec ce GIF Johnny aime çaEDIT: je crois que j'ai trouvé la beaufitude Level 1000 avec ce GIF Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 306 Karma: 1160 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0 pit07 Je suis accro Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 529 Karma: 397 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0 Il paraîtrait même qu'artificier, c'est un boulot ! fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 168 Karma: 175 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0 Régiiiiiiiissss !!! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16903 Karma: 24115 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 1 Ils ont fait tous les pires choix possibles : planter la fusée en terre et à quelques mètres des gens, mettre tout leur stock juste à proximité contre la voiture et mettre le bébé au premier rang yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 246 Karma: 173 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 1 América first ! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 106 Karma: 361 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0 @PurLio Haha, la même. Je rajouterai même une dernière phase :

...

Ha ben, même la caméra est partie en courant apparemment. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5435 Karma: 8295 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0 Il me manque le son des explosions et les crises pour apprécier pleinement le show gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 518 Karma: 1125 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0 Je passe toujours pour un con quand je demande que les machins soient installés conformément à la notice (plantés en terre par exemple, ou bien bloqué pour ne pas se renverser). Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 66 Karma: 133 Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0



Il a eu chaud l'enfant dis donc !!! Il a eu chaud l'enfant dis donc !!! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8381 Karma: 3599 En ligne ! Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0 Sacré show. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 166 Karma: 388 En ligne ! Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... Re: Un feu d’artifice chaotique devant une maison pour le... 0

@PurLio

Ma réaction devant la vidéo :



Ca va, rien de grave !



...



Ah oui, quand même.



...



Ah bordel, ouais, quand même !



Bah deux fois, comme toi



