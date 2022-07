Vidéo : Une rue inclinée provoque des accidents en série à Mexico Posté par Saucisson666

Lorsque la route est mouillée, la rue inclinée Paso Florentino à Mexico provoque des accidents en série.



Vidéo (56s) : Rue accidentogène à Mexico





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 960 Karma: 1205 Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... 1 C'est plus une rue là, c'est un toboggan Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5443 Karma: 8310 Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... 0 A vendre : maison en coin dans rue un peu passante. Merci de visiter les jours de plein soleil. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5443 Karma: 8310 Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... 0 Dsl double dragon post Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5443 Karma: 8310 Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... 0 Dsl teiple Kermelitt post Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5443 Karma: 8310 Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... 0 Fsl Audi quattro post.. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 307 Karma: 1164 Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... 0 La rue parallèle (que l'on voit au début de la vidéo) n'a pas l'air beaucoup mieux ! Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 238 Karma: 299 Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... Re: Une rue inclinée provoque des accidents en série à Me... 0 Avoir mit des rainures sur la route à pieds c'est intéressant en monté mais en voitures ça limite le contacte du pneu sur la route, divise donc l'adhérence ...