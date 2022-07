Vidéo : Deux voitures se rencontrent à une intersection Posté par LeFreund

Deux voitures se rencontrent à une intersection dans une ville en Arizona.



Vidéo (36s) : Deux voitures à une intersection





Auteur Conversation gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 525 Karma: 1138 Re: Deux voitures se rencontrent à une intersection 0 D'où l'expression "avoir un coup dans l'aile" wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 550 Karma: 532 Re: Deux voitures se rencontrent à une intersection 0 C'est passé ! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2440 Karma: 3206 Re: Deux voitures se rencontrent à une intersection 0



Corvette basse + conducteur de petite taille dans un gros SUV + manque d'attention = situation ubuesque. Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1422 Karma: 1867 Re: Deux voitures se rencontrent à une intersection 1

@Apowers

Corvette basse + conducteur de petite taille dans un gros SUV + manque d'attention = situation ubuesque.

Manque d'attention ?







Manque d'attention ?

Le mec est littéralement sur la voiture et il ne freine même pas. xTremePower Je m'installe Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 462 Karma: 64 Re: Deux voitures se rencontrent à une intersection 0



Moi je vois surtout la connasse au SUV avec un téléphone a la main, qu'elle lache lors du choc, si vous regardez ce passage plusieurs fois, le carré qui descends au niveau de la tete