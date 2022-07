Vidéo : Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gallen (Suisse) Posté par LeFreund

Un invité surprise découvre l'ambiance du festival de musique OpenAir St.Gallen à Saint-Gall, en Suisse.



Vidéo (12s) : Invité surprise au festival OpenAir St.Gallen 2022 (Suisse)





poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3532 Karma: 1077 Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... 0 C'est trop mignon ! C'est beau à voir dans ce triste monde rempli d'humains, qui ne s'entendent pas et qui cassent tout. LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6087 Karma: 16246 En ligne ! Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... 0 La vignette spoil un peu mais bon, elle est si mignonne cette petite bête! WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 156 Karma: 242 Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... 0 La folie des hommes Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5444 Karma: 8321 En ligne ! Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... 0 Quand t as cru que c etais les toilettes du festival et que tu decouvres l habitant... Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2377 Karma: 1998 Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... 0 ...mais une personne l'a aussitôt attrapé pour l'y remettre et boucher le trou afin que l'animal ne se fasse pas piétiner.

Le dire c'est bien le montrer c'est mieux. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 469 Karma: 498 Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... Re: Un invité surprise pendant le festival OpenAir St.Gal... 0 poiuytreza525 Citation : C'est trop mignon ! C'est beau à voir dans ce triste monde rempli d'humains, qui ne s'entendent pas et qui cassent tout.

Toi t'as pas de jardin lool

Toi t'as pas de jardin lool Citation :Toi t'as pas de jardin lool Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.