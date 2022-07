Vidéo : Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'urgence sur une route (États-Unis) Posté par Skwatek

Un avion quadriplace Aero Commander 100 réalise un atterrissage d'urgence sur une route près de Sandlin Bridge dans le comté de Swain, en Caroline du Nord, suite à un problème de moteur.







Vidéo (1mn15s) : Atterrissage d'urgence sur une route





Vidéo : Un hélicoptère frôle le crash à la Pointe du Raz (Bretagne) Vidéo : Atterrissage d'urgence d'un hydravion Vidéo : Crash d'un avion biplan sur une route Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 226 Karma: 237 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 0

Facile ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1018 Karma: 4123 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 3 Poh ce stress ! surtout quand tu réalises que des câbles électriques traversent la route à peine plus loin ! Bravo au pilote ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 262 Karma: 1111 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 0 Pile poil au panneau stop…mais dans le mauvais sens… zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1165 Karma: 4491 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 2 Quand tu arrives en face, tu dois quand même halluciner 2 secondes avant de comprendre!! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2166 Karma: 3781 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 1 Selon le code de la route, on a le droit de doubler par au-dessus ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2573 Karma: 5660 En ligne ! Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 1



En gros, doit on privilégié sa vie (celle du pilote) face à celle des autres (automobilistes) ?



Bien conscience que c'est une manœuvre d'urgence, mais... Ne m'est elle pas la vie des automobilistes en danger ?

En gros, doit on privilégié sa vie (celle du pilote) face à celle des autres (automobilistes) ?

C'est tout pour moi, bon lundi ! n666eo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 89 Karma: 151 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 1

@kpouer

Bien conscience que c'est une manœuvre d'urgence, mais... Ne m'est elle pas la vie des automobilistes en danger ?



En gros, doit on privilégié sa vie (celle du pilote) face à celle des autres (automobilistes) ?



C'est tout pour moi, bon lundi !



Une question qui revient souvent, et qui n'a pas réellement de bonne réponse.

Dans beaucoup de cas, la route est la meilleure option de survie (surtout aux US). Dans 99% des cas il n'y a pas de casse côté voiture. Est-ce que les 1% de cas où ça se passe mal sont acceptables ou pas... Question très subjective.



Une question qui revient souvent, et qui n'a pas réellement de bonne réponse.

Dans beaucoup de cas, la route est la meilleure option de survie (surtout aux US). Dans 99% des cas il n'y a pas de casse côté voiture. Est-ce que les 1% de cas où ça se passe mal sont acceptables ou pas... Question très subjective.

Dans nos contrées européennes, et plus encore françaises, la question se pose rarement, la route n'étant quasiment jamais la meilleure option pour le pilote. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2166 Karma: 3781 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 0 n666eo

Citation : la question se pose rarement

Elle a donc peu de problèmes de moteur (ou un très gros réservoir). dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2152 Karma: 7821 Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 1

@kpouer

doit on privilégié sa vie (celle du pilote) face à celle des autres (automobilistes) ?



C'est tout pour moi, bon lundi !



Cas 1 - éviter la route (se crasher dans la forêt) : environ 100% pour lui de mourir. Environ 0% de chances de faire d'autres victimes



Cas 2 - se poser sur la route : une bonne chance pour de s'en sortir, avec une certaine probabilité de faire des dégâts collatéraux



Que choisirais-tu ?



Citation :

@Bricci

Poh ce stress ! surtout quand tu réalises que des câbles électriques traversent la route à peine plus loin !



J'avoue !

Les lignes apparaissent à l'instant même où il touche le sol. Chaud.



Cas 1 - éviter la route (se crasher dans la forêt) : environ 100% pour lui de mourir. Environ 0% de chances de faire d'autres victimes

Cas 2 - se poser sur la route : une bonne chance pour de s'en sortir, avec une certaine probabilité de faire des dégâts collatéraux

Que choisirais-tu ?

@Bricci

Poh ce stress ! surtout quand tu réalises que des câbles électriques traversent la route à peine plus loin !

J'avoue !

Les lignes apparaissent à l'instant même où il touche le sol. Chaud.

ecoutezbien Je m'installe Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 115 Karma: 294 En ligne ! Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... Re: Un avion quadriplace réalise un atterrissage d'u... 0

@kpouer

Bien conscience que c'est une manœuvre d'urgence, mais... Ne m'est elle pas la vie des automobilistes en danger ?



En gros, doit on privilégié sa vie (celle du pilote) face à celle des autres (automobilistes) ?



C'est tout pour moi, bon lundi !



Bah je sais pas, à toi de nous le dire !