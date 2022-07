Vidéo : Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une avalanche (Kirghizistan) Posté par Kilroy1

Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une avalanche durant l’effondrement partiel d’un glacier à proximité des gorges de Juuku, au Kirghizistan.



Vidéo (49s) : Des randonneurs se font ensevelir par une avalanche (Kirghizistan)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une avalanche surprend des secouristes (Tignes) Vidéo : Des touristes voient une avalanche de près (Chili) Vidéo : Déclenchement d'une avalanche à La Clusaz Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12315 Karma: 12892 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 4 Ça se rapproche, j'vais dézoomer.



...



Ça se rapproche, j'vais dézoomer encore.



...



J'vais dézoomer un peu plus.



...



Ah bah merde, ça ne dézoome plus ?! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2153 Karma: 7822 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 0 Le mec accepte sa mort plutôt tranquillement zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1166 Karma: 4497 En ligne ! Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 1



EDIT: autre point de vue, mais je ne sais pas comment intégrer une vidéo twitter

https://twitter.com/michel_mary/status/1546172258879692800 Ils se sont cru dans "squid game" pour ne pas bouger?EDIT: autre point de vue, mais je ne sais pas comment intégrer une vidéo twitter fholys Je m'installe Inscrit le: 28/12/2006 Envois: 116 Karma: 320 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 1 Je pense que j'ai compris que les randonneurs en question sont ceux qui filmaient, en même temps que le randonneur qui filmait... "Oh shit, oh deeaaaar gooood" Hahaha TitanTopRunner Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 37 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 2 Au début de la vidéo, je cherchais où étaient les randonneurs dans la petite vallée, sur le chemin de l'avalanche, puis, j'ai compris... Je n'aurais donc pas fait mieux qu'eux... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2574 Karma: 5660 En ligne ! Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 0



Mais du coup, c'est ultra immersif.



Je me demandais quand est ce qu'il allait ce bouger...Mais du coup, c'est ultra immersif. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 40 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 2 Eh ben !



Ça n'arrête pas en ce moment.



Le réchauffement climatique n'est qu'un lobby écolo qu'ils disaient... Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 214 Karma: 452 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 0 Courir ? Non, filmons... Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 96 Karma: 162 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 0 C'est beau, inhabituel, ça parait loin ... sauf quand tu réalises qu'une avalanche, ça peut te tomber sur la gueule à une vitesse allant jusqu'à plus de 300 km/h et que concrètement, il y a pas grand chose pour l'arrêter ... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1019 Karma: 4123 Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... Re: Un groupe de randonneurs se fait ensevelir par une av... 2 Le Kirghizistan...encore une page de géo que j'ai dû égarer... je connaissais le Boukistan, pays où le Viagra a été inventé, mais le Kirghizistan, ça non ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.