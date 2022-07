Vidéo : La différence entre le 1er et le dernier verre d'alcool pendant un mariage

Auteur Conversation

momo57

momo57

Mais ils ont fêté ca ou ?? directement dans un bar ?

Bricci

Bricci

Hahaha tout le monde a bien chargé ! Jusqu'au Dj !

Jinroh

Jinroh

Ah mais c est une super idée ca!! Bon j esperais plus d echapage d e nichons mais je suppose qu il y a du tri..

zoneh

zoneh

Et après ça, certains osent encore dire que l'alcool c'est pas cool?!?!?

maddguez

maddguez

Fake ! Quand tu vois la mariée tu vois bien qu'il s'est écoulée plus de 10 ans entre les deux vidéos.

Jujube51