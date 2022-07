Vidéo : Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la taille maximale Posté par -Flo-

Un voyageur qui s’apprête à embarquer dans un avion prouve au personnel que sa valise respecte la taille maximale des bagages cabine. Mais pas sûr qu’avec ce nouvel accessoire, elle respecte encore le gabarit.







Vidéo (59s) : Son bagage cabine passe nickel





Sur le même sujet :

Vidéo : Des bagagistes prennent soin des valises (Japon) Vidéo : La voyage d'une valise dans un aéroport Vidéo : Un passager veut ranger sa valise dans un avion Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2580 Karma: 5668 En ligne ! Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 4



Surtout que chez Easy Jet, maintenant (depuis 02/2021) il faut payer pour une valise en cabine.



Ajoute à cela la petite phrase "ça va faire le tour de Tik Tok"...



Nop ! Me fait pas rire la vidéo...



Mode: schtroumpf grognon ON. Qu'est ce que ça me gonfle les relous avec leurs valises mal taillées quand je prend l'avion.Surtout que chez Easy Jet, maintenant (depuis 02/2021) il faut payer pour une valise en cabine.Ajoute à cela la petite phrase "ça va faire le tour de Tik Tok"...Nop ! Me fait pas rire la vidéo...Mode: schtroumpf grognon ON. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2158 Karma: 7826 Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 1 "Ca va faire le tour du TikTok"



Voilà une nouvelle expression qui va faire le tour du TikTok ! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 108 Karma: 371 Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 1 Ca m'agace tellement ces voyageurs de mauvaise foi et irrespectueux.



Tu prends un billet low cost, tu sais très bien qu'ils ne prennent que les petites valises et tu vas quand même faire un scandale auprès du personnel navigant qui ne décide pas des règles ( stupides pénibles, je veux bien l'admettre).



Mais ça ne m'agace pas autant que les gens qui sont très pressés de sortir de l'avion alors même qu'il n'est pas encore arrêté et qui attendent pendant des plombes debout dans l'allée pour pouvoir se précipiter dehors au plus vite. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1023 Karma: 4133 En ligne ! Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 1 Ca doit être sympa de voyager avec un mec comme ça à côté ! (frère) -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4253 Karma: 1848 Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 0 La dame dit "C'est honteux", mais quoi?

- qu'un imbécile s'assoit sur sa valise et bloque tout le monde?

- que les compagnies aériennes fassent ch... au cm près et qu'en soute ta valise est bousillée?

- qu'elle filme des personnes sans autorisation et en plus diffuse la vidéo sans respect pour leur image?

- qu'Obiwan Kenobi puisse voler en hyperspace alors que nous devons prendre l'avion avec des gens comme ça? mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6618 Karma: 2544 Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 0 @kpouer



J'ai pris easyjet la semaine dernière et le bagage cabinet était gratuit pourtant ^^ Stellar Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 311 Karma: 387 Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 0 @Stromtooper Il m'aurait fait sa comédie il serait resté à quai. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2580 Karma: 5668 En ligne ! Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 1

@mawt1

@kpouer



J'ai pris easyjet la semaine dernière et le bagage cabinet était gratuit pourtant ^^





Ca dépend de sa taille, le "bagage cabine" de référence est devenu payant :



https://www.easyjet.com/fr/aide/bagage/bagage-a-main-et-bagage-en-soute



J'ai faillit me faire avoir l'année dernière, heureusement qu'il le précise sur leur appli.





Citation :

@Stromtooper

Mais ça ne m'agace pas autant que les gens qui sont très pressés de sortir de l'avion alors même qu'il n'est pas encore arrêté et qui attendent pendant des plombes debout dans l'allée pour pouvoir se précipiter dehors au plus vite.



J'avoue, ils sont gonflant aussi ceux là, surtout que ce sont souvent des personnes âgées (plutôt lente et curieusement pressées).



Mais à défaut, une partie de relou "qui applaudissent, une fois l'avion atterrit" à disparu... Citation :Ca dépend de sa taille, le "bagage cabine" de référence est devenu payant :J'ai faillit me faire avoir l'année dernière, heureusement qu'il le précise sur leur appli.Citation :J'avoue, ils sont gonflant aussi ceux là, surtout que ce sont souvent des personnes âgées (plutôt lente et curieusement pressées).Mais à défaut, une partie de relou "qui applaudissent, une fois l'avion atterrit" à disparu... tipihack Je m'installe Inscrit le: 9/3/2015 Envois: 173 Karma: 268 Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 0

- qu'Obiwan Kenobi puisse voler en hyperspace alors que nous devons prendre l'avion avec des gens comme ça?



Quoi ??? Il abuse ce Kenobi ! Citation :Quoi ??? Il abuse ce Kenobi ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1170 Karma: 4541 En ligne ! Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... Re: Un voyageur prouve que son bagage cabine respecte la ... 0

Solitude - Palmashow Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.