Vidéo : Le footballeur William Akio empêche un but de son équipe (Canada) Posté par Skwatek

Lors d'un match de football de la Canadian Premier League contre les Wanderers d’Halifax, l'attaquant William Akio, de l'équipe Valour FC, réussit l'exploit de dégager le ballon alors que celui-ci est en train de franchir la ligne de but adverse.







Vidéo (43s) : La boulette du footballeur William Akio





Sur le même sujet :

Vidéo : Marquer un but avec un avion en papier pendant un match de foot Vidéo : Un papa et sa fille sortent du stade (Real Madrid - Manchester City) Vidéo : But inattendu sur penalty Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 33 Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... 0 Clairement pas une boulette, c'est probablement en rapport avec un match truqué à ce niveau... Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 897 Karma: 900 Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... 0 "J'ai dit attaquant William ! Attaquant ! pas défenseur !". nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 774 Karma: 1782 En ligne ! Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... 0 Ses explications (pour les bilingues intéressés)



WHAT JUST HAPPENED… Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 114 Karma: 92 Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... Re: Le footballeur William Akio empêche un but de son équ... 2

-Je pense qu'il ne voulait juste pas marquer un but sur une action si pas ouf ou tout bêtement, dans le feu de l'action il voulait juste dégager le ballon après que le but et ai été marqué.

-Pour en venir à ce but qu'ils considèrent comme non marqué car il n'a pas franchi la ligne, bah... je ne sais pas ce qu'ils leur faut, j'avoue ne rien y connaître au foot mais là pour moi le ballon à clairement dépasser la ligne.



Deux choses :-Je pense qu'il ne voulait juste pas marquer un but sur une action si pas ouf ou tout bêtement, dans le feu de l'action il voulait juste dégager le ballon après que le but et ai été marqué.-Pour en venir à ce but qu'ils considèrent comme non marqué car il n'a pas franchi la ligne, bah... je ne sais pas ce qu'ils leur faut, j'avoue ne rien y connaître au foot mais là pour moi le ballon à clairement dépasser la ligne. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.