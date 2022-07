Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2583 Karma: 5676

Re: Une femme essaie d'éteindre un feu depuis son ba... Re: Une femme essaie d'éteindre un feu depuis son ba... 1



Citation : Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.



JULES CLARETIE Perso, ça me fait penser à cette citation :Citation :JULES CLARETIE