Vidéo : Un chat donne un coup de patte à une vache ! Posté par Skwatek

Un chat donne un coup de patte à une vache qui s'approche un peu trop !







Vidéo (15s) : Chat vs Vache





Sur le même sujet :

Vidéo : Chat vs Voiture bien lustrée Vidéo : Vache vs Mouton Vidéo : Ne pas insulter un cheval Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 61 Karma: 212 Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! 0 One punch cat… kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2584 Karma: 5701 Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! 0



Bah je trouve pas ça drôle pour la vache : elle a du bien douillé quand même. Mouais...Bah je trouve pas ça drôle pour la vache : elle a du bien douillé quand même. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16949 Karma: 24227 Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! 0 Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 269 Karma: 1137 Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! Re: Un chat donne un coup de patte à une vache ! 0 La vache!!! Elle a vraiment pas eu de chatte…. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.