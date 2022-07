Vidéo : Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dans un désert Posté par -Flo-

Un véhicule tout-terrain qui circule au bord d'une falaise effectue une mauvaise manœuvre provoquant une chute impressionnante.



Vidéo () : Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise





leniack2 Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 263 Karma: 549 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 45 Tout le monde parle de la voiture, mais vous avez vu le géant qui l'attrape !!!!! aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 82 Karma: 649 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 13 Super... au lieu de secourir les occupants, le premier venu vient directement voler le véhicule !

19 commentaires Auteur Conversation avptj Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2017 Envois: 23 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 5 j'allais dire solide la voiture ^^ maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 207 Karma: 899 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 6

@avptj

j'allais dire solide la voiture ^^

@avptj

j'allais dire solido la voiture Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3417 Karma: 3630 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 3

@avptj

j'allais dire solide la voiture ^^



@avptj

j'allais dire solide la voiture ^^



J'allais dire que le sable amortissait bien la chute. Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79055 Karma: 7152 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 2 Je ne me fais plus avoir par ce genre de vidéo, mais celle-ci reste quand même bien trompeuse. leniack2 Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 263 Karma: 549 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 45 Tout le monde parle de la voiture, mais vous avez vu le géant qui l'attrape !!!!! Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 748 Karma: 310 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 3 Ah ben je me suis fait eu ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 479 Karma: 1769 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 0 Il a manifestement aussi été frappé par la foudre. totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 19 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 2 J'y ai cru jusqu'à l'absence de déformation du toit. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 670 Karma: 1465 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 1 Fake ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2857 Karma: 7501 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 5 aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 82 Karma: 649 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 13 Super... au lieu de secourir les occupants, le premier venu vient directement voler le véhicule ! Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 34 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 1 On voit bien le motard qui pousse la voiture au début... Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 664 Karma: 2184 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 0 Dommage que le son rajouté ne soit pas en adéquation avec les mouvements de la voiture. C'est ce qui m'a fait tilter que c'était un fake. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13073 Karma: 9293 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 3 J'aurais apprécié une alerte "pour un public averti" quand même. voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 541 Karma: 428 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 0 Une chute impressionnante ... il n' y a pas de petit edit pour nous parler de la santé des personnes .... aucune pression au moment du visionnage . Par contre en présence d' un " edit " , la donne n' est pas la même . Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 473 Karma: 242 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 0

@maxbren

Citation :

@avptj

j'allais dire solide la voiture ^^

j'allais dire solido la voiture



Faut avoir la référence en 1/43e ou 1/18e. daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 230 Karma: 394 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 1 J'ai cru que c'était encore un coup de Boiserie lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 894 Karma: 955 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 0 Les tags sous la vidéo cassent un peu beaucoup le suspens : "illusion" "jouet". Beebop Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 37 Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... Re: Un véhicule tout-terrain chute d'une falaise dan... 0

@lsdYoYo

Les tags sous la vidéo cassent un peu beaucoup le suspens : "illusion" "jouet".



