Vidéo : Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un immeuble (Hawaï) Posté par Skwatek

Une énorme vague frappe un immeuble situé au bord de l'océan à Kahaluu-Keauhou, à Hawaï.





Vidéo (20s) : Une vague passe par-dessus le toit d'un immeuble





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79029 Karma: 7145 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 2 Qu'est ce que j'aimerais me prendre cette vague, vu la chaleur qu'il fait en ce moment et les restrictions d'eau, ça serait bien agréable. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1894 Karma: 3622 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 0 Ah ouaiiye quand même !!! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2165 Karma: 7843 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 1 > Etre en 2022

> Vivre à 100m de la mer



J'ai quelque chose à vous annoncer, mais ça va pas vous plaire Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5456 Karma: 8346 En ligne ! Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 9 La meilleure excuse pour expliquer a ton mari pourquoi il y a un surfeur nu dans ton lit. nonam155 Je m'installe Inscrit le: 29/12/2013 Envois: 160 Karma: 91 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 0 Un immeuble? De 1 étage mais bon ... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 270 Karma: 1139 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 0





Ah les plongeoirs de californie... Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 899 Karma: 1068 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 0 @nonam155 Me semble que c'est une IA qui fait les descriptions. Goto38 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 40 Karma: 94 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 0 - Chéri tu as bien fermé les fenêtres?

- Non mais t'inquiètes pas il faut grand soleil... MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 63 Karma: 213 Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... Re: Une énorme vague passe par-dessus le toit d'un i... 0 Faut installer de bons essuie-glaces sur la baie-vitrée !