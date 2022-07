Vidéo : Un faon s'approche d'une personne au bord d'une route Posté par LeFreund

Alors qu'il est compagnie de sa mère, un faon s'approche d'une personne au bord d'une route.



Vidéo (31s) : Un faon s'approche d'une personne





Pour ma part tu ne connais pas ma vie, je ne veux pas connaître la tienne, de là tu ne peux pas savoir si j'en vois moins que toi ou pas. Et pour les concours de bite, c'est pas ici SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 47 Karma: 58 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 17



il vaut mieux qu'il craigne les hommes tant qu'il ne saura pas identifier les abrutis.



Tu parles de ceux qui tirent sur ce qu'ils "aiment" ?







Il parle tout comme toi de ceux qui les aiment en les voyant pour de vrai, contrairement à vous deux qui les voyez seulement en vidéo assis devant votre PC.

T'es tendue Natasha !

Les apparences sont parfois trompeuses. Certains vont être déçus mais il ne se couche pas pour réclamer des papouilles. La position que prend le faon est un réflexe de survie pour se cacher dans la nature (quand nature autour de lui, il y a).Citation :T'es tendue Natasha !

36 commentaires

Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 479 Karma: 1769 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 13 Voilà comment on fait un orphelin ( pas besoin d'explications, on a tous été informé plus jeune sur le risque de caresser un bébé animal) 

gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6197 Karma: 4976 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 15 C'est pas une peluche !!!

Avec la maman derrière, j'aurais jamais osé. De plus, pour sa survie, il vaut mieux qu'il craigne les hommes tant qu'il ne saura pas identifier les abrutis.

Edit: @kpouer oui, aussi ! Mais je pensais à ceux qui sont capables de faire bouffer des pétards allumés à des crapauds et autres joyeusetés que mon manque d'imagination dans le domaine ne me permet pas d'appréhender.



Avec la maman derrière, j'aurais jamais osé. De plus, pour sa survie, il vaut mieux qu'il craigne les hommes tant qu'il ne saura pas identifier les abrutis.





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2592 Karma: 5717 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 5

@gazeleau

il vaut mieux qu'il craigne les hommes tant qu'il ne saura pas identifier les abrutis.

Tu parles de ceux qui tirent sur ce qu'ils "aiment" ?

GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1235 Karma: 1894 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0

@kpouer

Il parle tout comme toi de ceux qui les aiment en les voyant pour de vrai, contrairement à vous deux qui les voyez seulement en vidéo assis devant votre PC.

Il parle tout comme toi de ceux qui les aiment en les voyant pour de vrai, contrairement à vous deux qui les voyez seulement en vidéo assis devant votre PC. Citation :Il parle tout comme toi de ceux qui les aiment en les voyant pour de vrai, contrairement à vous deux qui les voyez seulement en vidéo assis devant votre PC. Mmistere2 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2019 Envois: 20 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 2 gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6197 Karma: 4976 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 18 @GerardLeBarbare Si tu te sens visé, va faire un tour pour t'aérer, ça va bien se passer.

Pour ma part tu ne connais pas ma vie, je ne veux pas connaître la tienne, de là tu ne peux pas savoir si j'en vois moins que toi ou pas. Et pour les concours de bite, c'est pas ici LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 192 Karma: 431 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0 Sur le coup, j'ai eu un peu peur qu'un indien moustachu géant débarque à nouveau, surtout que là, on voit direct que c'est un modèle réduit SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 47 Karma: 58 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 17



WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3217 Karma: 10432 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 12 Y a un truc qui m'a fait rire dans votre débat dont je ne participerais pas c'est que le seul gars qui défend les chasseurs c'est @GerardLeBarbare. Tu peux avoir les meilleurs arguments de la Terre, avec un blase pareil ça va être compliqué.

Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1289 Karma: 1675 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 12

@kpouer

Moi aussi quand j'aime beaucoup, ça me donne envie de tirer.

@Kwisatz

pas besoin d'explications, on a tous été informé plus jeune sur le risque de caresser un bébé animal



On risque la prison ? Ha non je confonds avec les bébés humains. Citation :On risque la prison ? Ha non je confonds avec les bébés humains. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21440 Karma: 18092 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 4

@Kwisatz

Voilà comment on fait un orphelin ( pas besoin d'explications, on a tous été informé plus jeune sur le risque de caresser un bébé animal)

Sauf que c'est que des conneries ! Citation :Sauf que c'est que des conneries ! CitizenKo Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2022 Envois: 4 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0 @dozzy



Ah bon, des conneries?

Caresser un faon est une connerie, le faire devant sa mère est une connerie, appeler le faon est une connerie, ne pas comprendre que cette position est une position défensive comme cela a été dit plus haut est une connerie...



Niveau connerie ++ : être un humain sans connaissance de son environnement...



BobDylan Je m'installe Inscrit le: 24/11/2012 Envois: 362 Karma: 1031 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0

Citation : Sauf que c'est que des conneries !



Ben non, c'est pas des conneries.

J'ai récemment fait un papier sur un centre de soins de la faune sauvage. Dans l'itw, il y avait les explications d'un capacitaire et d'un véto. En ce moment ils reçoivent des tonnes d'appels par jour concernant des animaux soi-disant abandonnés. Sauf que ce n'est généralement pas le cas.

Bref, concernant les faons. Ils sont en général vu dans des champs, herbages, etc. Et la plupart du temps seuls. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'ils sont le mieux cachés. Et parce que la mère a entendu et senti les humains approcher depuis longtemps et, elle, s'est cachée à leur approche.

Le faon n'est donc pas abandonné. De plus, chez ce mammifère, c'est l'odorat qui prime sur la reconnaissance familiale. Toucher un faon, l'imprégner, c'est prendre le risque que sa mère le rejette (ce n'est pas systématique, mais c'est un risque).

Cette règle de ne pas toucher un jeune ne vaut pas pour toutes les espèces, mais dans le doute, quand on n'est pas certain, le mieux est de ne pas toucher les juvéniles.

Et en cas de doute sur une blessure ou un état anormal, la première chose à faire est d'appeler un centre de soins animaliers ou un véto qui donnera les bons conseils.



Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 895 Karma: 400 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 1

@gazeleau

je pensais à ceux qui sont capables de faire bouffer des pétards allumés à des crapauds.

Je ne pensais même pas que cela puisse exister. C'est immonde

tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 464 Karma: 284 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0

@gazeleau

les crapauds a ca toujours aimé les pétards, c'est pour ca qu'ils ont les yeux éclatés, et je te parle même pas au niveau alcool ce qu'ils consomment !

Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 895 Karma: 400 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 3

@NeoTendar

Sauf que non: https://coteaux21.bio/ne-touchez-pas-les-faons-conseils-de-lonf/

Je ne connais pas la valeur de l'article en lien mais j'ai tendance à me méfier de ce genre de publication type fanzine. Ça donne des conseils soit trop généraliste soit des conseils basés sur une expérience personnelle qu'ils font lois. Et parfois c'est très bien aussi.

En revanche on a aussi le droit à des associations de types anarchistes qui pensant agir pour le bien de l animal le font à l'inverse. Je pense par exemple aux polémiques derrière sea shepherd a l'île de la réunion sur fond d attaque de requin. Leur action là bas était injustifiée et a pris la forme de ce type de lien internet alors que d'autres actions étaient plus justifiées dans d'autres pays.

Cela ne veut pas dire que ton lien suggère des choses fausses mais de là à en faire une vérité j'ai besoin d autres sources.

@gazeleau

je pensais à ceux qui sont capables de faire bouffer des pétards allumés à des crapauds.



Je ne pensais même pas que cela puisse exister. C’est immonde Citation :Je ne pensais même pas que cela puisse exister. C’est immonde tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 464 Karma: 284 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0

@gazeleau

C'est pas une peluche !!!



Avec la maman derrière, j'aurais jamais osé. De plus, pour sa survie, il vaut mieux qu'il craigne les hommes tant qu'il ne saura pas identifier les abrutis.





Edit: @kpouer oui, aussi ! Mais je pensais à ceux qui sont capables de faire bouffer des pétards allumés à des crapauds et autres joyeusetés que mon manque d'imagination dans le domaine ne me permet pas d'appréhender.





les crapauds a ca toujours aimé les pétards, c'est pour ca qu'ils ont les yeux éclatés, et je te parle même pas au niveau alcool ce qu'ils consomment ! Citation :les crapauds a ca toujours aimé les pétards, c'est pour ca qu'ils ont les yeux éclatés, et je te parle même pas au niveau alcool ce qu'ils consomment ! Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 895 Karma: 400 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 3

@NeoTendar



Sauf que non: https://coteaux21.bio/ne-touchez-pas-les-faons-conseils-de-lonf/



Je ne connais pas la valeur de l’article en lien mais j’ai tendance à me méfier de ce genre de publication type fanzine. Ça donne des conseils soit trop généraliste soit des conseils basés sur une expérience personnelle qu’ils font lois. Et parfois c’est très bien aussi.

En revanche on a aussi le droit à des associations de types anarchistes qui pensant agir pour le bien de l animal le font à l’inverse. Je pense par exemple aux polémiques derrière sea shepherd a l’île de la réunion sur fond d attaque de requin. Leur action là bas était injustifiée et a pris la forme de ce type de lien internet alors que d’autres actions étaient plus justifiées dans d’autres pays.



Cela ne veut pas dire que ton lien suggère des choses fausses mais de là à en faire une vérité j’ai besoin d autres sources. Citation :Je ne connais pas la valeur de l’article en lien mais j’ai tendance à me méfier de ce genre de publication type fanzine. Ça donne des conseils soit trop généraliste soit des conseils basés sur une expérience personnelle qu’ils font lois. Et parfois c’est très bien aussi.En revanche on a aussi le droit à des associations de types anarchistes qui pensant agir pour le bien de l animal le font à l’inverse. Je pense par exemple aux polémiques derrière sea shepherd a l’île de la réunion sur fond d attaque de requin. Leur action là bas était injustifiée et a pris la forme de ce type de lien internet alors que d’autres actions étaient plus justifiées dans d’autres pays.Cela ne veut pas dire que ton lien suggère des choses fausses mais de là à en faire une vérité j’ai besoin d autres sources. le_bourguignon Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2021 Envois: 3 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0 @gazeleau N'importe quel chasseur aurait identifié le comportement de ce faon comme de la peur et se serait empressé de partir pour ne pas l'effrayer et encore moins laisser son odeur sur lui.

Il y a quelque chose d'incompréhensible dans cette haine contre les chasseurs et pourtant je n'en suis pas un. Que vous ne compreniez pas qu'ils aiment la nature alors qu'il en prélève une partie, je suis d'accord, ce n'est pas simple à comprendre. Mettez-les en comparaison avec un éleveur qui aime ses bêtes, les nomme et qui pourtant les envoie à l'abattoir pour remplir vos assiettes.

La chasse, ce n'est pas un moyen de réguler les animaux : cela ne l'a jamais été. L'objectif, comme pour un éleveur est de faire grandir son cheptel. La chasse, c'est un mode de vie. Un mode de vie permettant de vivre en communauté avec la nature, de la connaître, de la protéger, même si elle en prélève une partie, bien plus résolument par rapport à l'agriculture et l'élevage de masse. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2592 Karma: 5717 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 2

@le_bourguignon

@gazeleau N'importe quel chasseur aurait identifié le comportement de ce faon comme de la peur et se serait empressé de partir pour ne pas l'effrayer et encore moins laisser son odeur sur lui.

Il y a quelque chose d'incompréhensible dans cette haine contre les chasseurs et pourtant je n'en suis pas un. Que vous ne compreniez pas qu'ils aiment la nature alors qu'il en prélève une partie, je suis d'accord, ce n'est pas simple à comprendre. Mettez-les en comparaison avec un éleveur qui aime ses bêtes, les nomme et qui pourtant les envoie à l'abattoir pour remplir vos assiettes.

La chasse, ce n'est pas un moyen de réguler les animaux : cela ne l'a jamais été. L'objectif, comme pour un éleveur est de faire grandir son cheptel. La chasse, c'est un mode de vie. Un mode de vie permettant de vivre en communauté avec la nature, de la connaître, de la protéger, même si elle en prélève une partie, bien plus résolument par rapport à l'agriculture et l'élevage de masse.





Alors agriculteurs = élevage de masse mais chasseur = amoureux de la nature.



Tu demandes aux gens de ne pas faire de raccourcis facile et tu en fait un à la fin.



Puisque tu parles de différences, il faut faire la différence entre éleveur dont c'est le métier et le chasseur pour qui c'est un "sport" (voir rayon chez Décathlon).



Les agriculteurs font de plus en plus de l'agriculture raisonnée : ils évoluent dans ce sens.



Malheureusement, ce n'est pas le cas de la chasse, qui essaye de redorer son image à grand coup de spots publicitaires (ce qui prouve que l'argent qu'ils ont, il préfèrent le mettre dans leur image plutôt que dans leurs "passions").



Maintenant, le sketch des Inconnus n'est malheureusement pas faux.

Le père d'un ami, qui chasse en Dordogne, m'a expliqué que certains chasseurs faisaient une fosse commune à la fin de la session de chasse pour enterrer les animaux tués. Bien sûr ! Cela ne représente pas tous les chasseurs, mais il faut savoir que cela existe.



Dans le fonds, je pense que le plus gros problème des chasseurs, ce sont les chasseurs eux mêmes.



Essayez, dans un premier temps, de faire le trie dans vos rangs... Plutôt que des spots de pub. Citation :Alors agriculteurs = élevage de masse mais chasseur = amoureux de la nature.Tu demandes aux gens de ne pas faire de raccourcis facile et tu en fait un à la fin.Puisque tu parles de différences, il faut faire la différence entre éleveur dont c'est le métier et le chasseur pour qui c'est un "sport" (voir rayon chez Décathlon).Les agriculteurs font de plus en plus de l'agriculture raisonnée : ils évoluent dans ce sens.Malheureusement, ce n'est pas le cas de la chasse, qui essaye de redorer son image à grand coup de spots publicitaires (ce qui prouve que l'argent qu'ils ont, il préfèrent le mettre dans leur image plutôt que dans leurs "passions").Maintenant, le sketch des Inconnus n'est malheureusement pas faux.Le père d'un ami, qui chasse en Dordogne, m'a expliqué que certains chasseurs faisaient une fosse commune à la fin de la session de chasse pour enterrer les animaux tués. Bien sûr ! Cela ne représente pas tous les chasseurs, mais il faut savoir que cela existe.Dans le fonds, je pense que le plus gros problème des chasseurs, ce sont les chasseurs eux mêmes.Essayez, dans un premier temps, de faire le trie dans vos rangs... Plutôt que des spots de pub. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 47 Karma: 58 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 1

@le_bourguignon

La chasse, c'est un mode de vie. Un mode de vie permettant de vivre en communauté avec la nature, de la connaître, de la protéger, même si elle en prélève une partie, bien plus résolument par rapport à l'agriculture et l'élevage de masse.

J'adore ce terme "prélever" dont usent et abusent les chasseurs. C'est tellement déculpabilisant et tellement plus confortable de dire "prélever".

Par ailleurs, tu compares l'incomparable. Personne n'a dit que l'élevage de masse c'était bien, et certainement pas moi (je ne mange pas de viande).

L'élevage de masse, c'est con… tout comme la chasse. Citation :J'adore ce terme "prélever" dont usent et abusent les chasseurs. C'est tellement déculpabilisant et tellement plus confortable de dire "prélever".Par ailleurs, tu compares l'incomparable. Personne n'a dit que l'élevage de masse c'était bien, et certainement pas moi (je ne mange pas de viande).L'élevage de masse, c'est con… tout comme la chasse. gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6197 Karma: 4976 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 1 @le_bourguignon Dans le cas précis de ce post, je ne critiquais pas les chasseurs. Mais oui plus généralement, je n'aime pas les chasseurs.



Quelques uns m'ont révélé la possibilité d'une pratique raisonnable et raisonnée (c'est donc possible).

La chasse en elle-même, j'en sais rien, mais les chasseurs, beaucoup trop de viandards, d'irresponsables pour ceux que j'ai cotoyés. Tant qu'ils ne sauront pas se discipliner, faire le ménage dans leurs rangs, ben je les mettrais tous dans le même panier.

A eux de tenter de nous faire changer d'avis si l'étiquette qu'on leur colle ne leur plait pas. Qu'ils ne viennent pas pleurer pour ça. Qu'ils s'en prennent à ceux trop nombreux qui salissent leur pratique au lieu de leur trouver des excuses ou de les couvrir. Ils sont soit responsables, soit complices de leur réputation.



Au point où ils en sont je n'ai aucun scrupule à faire d'amalgame à leur égard. Qu'il y ait ne-serait-ce qu'une voix dissonante quand leur président de fédération étale sa suffisance sur les plateaux tv qu'il squate, j'arrêterai cet amalgame.







Edit: @-MaDJiK- Comme disait l'autre : "T'avais qu'à faire ton vtt à la maison !" ^^ roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1316 Karma: 3865 En ligne ! Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0 @gazeleau Idem, j'aurais pas osé de peur que la mère devienne folle et me tombe dessus x)

Je te rejoins aussi sur le fait de se méfier des Hommes. Le faon s'approche pour se faire caresser, il kiff, il fait ça 1x, 2x, 3x etc puis un jour un random va finir par l'attraper. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4262 Karma: 1895 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 2

@kpouer

Essayez, dans un premier temps, de faire le trie dans vos rangs... Plutôt que des spots de pub.



Ben là ce n'est pas facile. Dans tous les loisirs, ou métiers, il y a des abrutis. Difficile de leur dire "arrêtez la chasse monsieur, vous êtes trop con, ça nuit à notre image".





Pour l'anecdote, quand j'étais jeune, en VTT, saison de la chasse, je suis baissé pour prendre la gourde sur le cadre du vélo et les rochers juste derrière l'endroit où il y avait ma tête ont éclaté sous une balle.



Moralité : hydratez-vous bien, ça peut vous sauver la vie.



(Mon chasseur visait un oiseau dans un arbre. Depuis je ne sors en forêt que les jours sans chasse!) Citation :Ben là ce n'est pas facile. Dans tous les loisirs, ou métiers, il y a des abrutis. Difficile de leur dire "arrêtez la chasse monsieur, vous êtes trop con, ça nuit à notre image".Pour l'anecdote, quand j'étais jeune, en VTT, saison de la chasse, je suis baissé pour prendre la gourde sur le cadre du vélo et les rochers juste derrière l'endroit où il y avait ma tête ont éclaté sous une balle.Moralité : hydratez-vous bien, ça peut vous sauver la vie.(Mon chasseur visait un oiseau dans un arbre. Depuis je ne sors en forêt que les jours sans chasse!) saptech Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2013 Envois: 42 Karma: 122 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0 Il n'y a plus qu'à espérer qu'une voiture l'écrase rapidement, ça abrégera ses souffrances ; quelle imbécile cette femme . julnobody Je m'installe Inscrit le: 24/5/2017 Envois: 426 Karma: 727 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0 Elle pourra dire qu'elle a touché un faon sauvage dans sa vie... et aussi qu'elle a fait mourir un faon sauvage de faim. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2387 Karma: 2013 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0

@gazeleau je me réfère aux messages qui traitent (à juste titre) de la cruauté envers les animaux (crapauds). gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6197 Karma: 4976 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0 @Gibet J'ai pas compris à quel propos tu te réfères. Il y a des messages qui ont disparu entre ? J'ai perdu le fil. Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 102 Karma: 103 Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... Re: Un faon s'approche d'une personne au bord d... 0

