Vidéo : Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteuse (Espagne) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un homme sort des flammes en courant après avoir essayé de stopper la progression d'un incendie en faisant un coupe-feu dans un champ avec une pelleteuse à Tábara, en Espagne.



Vidéo (1mn15s) : Un homme pris dans un incendie avec une pelleteuse (Espagne)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme essaie d'éteindre un feu depuis son balcon Vidéo : Pompiers prisonniers des flammes dans leur camion Vidéo : Un agriculteur fait un coupe-feu en tracteur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 330 Karma: 409 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 20 Trucmachinchose

Citation : Pas du tout envie de faire de l'humour ...



Pas chaud non plus... Citation :Pas chaud non plus... vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1335 Karma: 1426 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 15 donc quand tout crame, il reste que le slip. Les films avaient donc raison

36 commentaires Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2592 Karma: 5717 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 4





Espagne: sa pelleteuse engloutie dans les flammes, le héros de l'incendie de Tabara grièvement brûlé Version française, avec sous titres :Espagne: sa pelleteuse engloutie dans les flammes, le héros de l'incendie de Tabara grièvement brûlé Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1025 Karma: 4158 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 1 Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 74 Karma: 132 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 Quelle inconscience ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3217 Karma: 10432 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 5



La miniature m’a fait pensé a ce film vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1335 Karma: 1426 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 15 donc quand tout crame, il reste que le slip. Les films avaient donc raison Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 217 Karma: 813 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 1 Pas du tout envie de faire de l'humour ... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 479 Karma: 1769 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 Perso je ne vois pas l'intérêt de la vidéo sauf à montrer un homme en train de souffrir.



Le courage de cet homme confine à l'inconscience. leipo159 Je m'installe Inscrit le: 12/8/2017 Envois: 154 Karma: 194 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 4 vantage93



en effet, un slip trempé ne crame pas en effet, un slip trempé ne crame pas leniack2 Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 263 Karma: 549 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 10



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic212383.html



Fire in Weld County field L'idée était bonne à la base :Fire in Weld County field gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6197 Karma: 4976 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 8 vantage93 L'avantage des slips en coton, pensez-y, vous qui prennez vos sous-vetement en polyestère hors de prix chez hugo boss.



Citation :

@Kwisatz



Le courage de cet homme confine à l'inconscience.



Quand ta terre est toute ta fortune, que tu t'es endetté jusqu'au cou pour l'exploiter, que t'as une famille à nourrir et que tu sais que les aides/dédommagements/assurances n'épongeront rien de tout ça. Oui, tu risques ta vie ! L'avantage des slips en coton, pensez-y, vous qui prennez vos sous-vetement en polyestère hors de prix chez hugo boss.Citation :Quand ta terre est toute ta fortune, que tu t'es endetté jusqu'au cou pour l'exploiter, que t'as une famille à nourrir et que tu sais que les aides/dédommagements/assurances n'épongeront rien de tout ça. Oui, tu risques ta vie ! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 109 Karma: 385 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 10



Morale de l'histoire : Stockez votre compost à l'abri du soleil... Petite anecdote à propos des départs de feu : J'habite dans le sud ouest. vendredi dernier, mes beaux-parents ont vu de la fumée chez eux (ils habitent en pleine campagne et sont entourés de champs). Un feu était en train de bruler leur jardin et une partie du champ d'a coté. Heureusement ils s'en sont rendu vite compte et ont pu éteindre l'incendie avant que ce soit trop tard. Il n'y a rien eu qui puisse déclencher un incendie, genre cigarette, morceau de verre ou autre. En fait, avec la chaleur, un tas de feuilles mortes s'est enflammé tout seul suite à la fermentation d'anciens végétaux situés en dessous et ayant développé du méthane. https://omnilogie.fr/O/Auto-combustion_de_la_paille Morale de l'histoire : Stockez votre compost à l'abri du soleil... Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 200 Karma: 163 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 4 J'ai quand même un peu de mal avec l'idée de considérer comme héros un tel inconscient.

Enfin visiblement la nouvelle définition de héros est valable dès que quelqu'un tente un truc fou même si c'est complètement stupide et qu'il se blesse (voire pire) et ce même si son action était complètement inutile... Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 330 Karma: 409 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 20 Trucmachinchose

Citation : Pas du tout envie de faire de l'humour ...



Pas chaud non plus... Citation :Pas chaud non plus... PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 227 Karma: 581 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 2

@gazeleau

@vantage93 L'avantage des slips en coton, pensez-y, vous qui prennez vos sous-vetement en polyestère hors de prix chez hugo boss.



Citation :

@Kwisatz



Le courage de cet homme confine à l'inconscience.



Quand ta terre est toute ta fortune, que tu t'es endetté jusqu'au cou pour l'exploiter, que t'as une famille à nourrir et que tu sais que les aides/dédommagements/assurances n'épongeront rien de tout ça. Oui, tu risques ta vie !



quitte à laisser seule dans la merde la dite famille en cas de décès ? du coup faut ajouter aux finances le coup des obsèques ! Citation :quitte à laisser seule dans la merde la dite famille en cas de décès ? du coup faut ajouter aux finances le coup des obsèques ! gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6197 Karma: 4976 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 2 @PAST3K Quand tu empruntes, la seule assurance que à laquelle la banque t'oblige, c'est une assurance décès/incapacité à 100%. ça rembourse la banque quand tu crèves, + quelques clopinettes pour ta famille. De toute façon, quand t'es agriculteur, ce ne sont pas tes obsèques qui te préoccupent, loin de là, hélas. GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 286 Karma: 607 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 1 @PAST3K

Un bon matheux doit pondérer cela :

* d'un côté, chance (%) de gagner combien (€) *

et, parallèlement,

* malchance (%) de perdre combien (€), cela pour tous les cas de figure; l'incendie s'arrête seul ou est éteint par d'autres, ferme et machines détruites à X% Y% Z%, handicap, mort...

Seul problème : le temps de finir les calculs, même si on est un bon actuaire, tout est déjà fini, en bien ou en mal.

Moralité: chacun fait comme il le sent, mais les slips (et habits) en polyester sont à proscrire... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5466 Karma: 8381 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 Figurez vous qu on a réussi a politiser les feux, reprochant aux ecolos que ces derniers aient interdits certaines fauches et autres chemins de "barrages" de feux! 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6757 Karma: 4108 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 1 @leniack2



L'idée était bonne mais pas les circonstances. Entre un incendie de champ sans vent et un incendie avec un bon coup de vent, il y a une grosse différence. Comme de se retrouver au milieu des flammes d'un seul coup. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 47 Karma: 58 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 1 Il est inconscient…

il est con…

il aurait dû réfléchir…

C'est pas ça qu'il fallait faire…

Fallait faire ci, fallait faire ça

agneugneu agneugneu





Tellement de moralisateurs sur ce fil, convaincus qu'à la place de ce pauvre homme, en train d'essayer désespérément de sauver son champ, ils auraient mieux agi.



Tellement de moralisateurs tranquillement assis devant leurs écrans, là, à juger ce qu'ils ne peuvent juger.



Tellement de moralisateurs experts en feu de broussailles…



Tellement de moralisateurs…



Quant à ceux qui font de l'humour là-dessus (du moins, qui tentent), j'ai même pas envie de répondre à tant de cynisme mêlé de puérilité. À la limite, juste un petit "grandissez un peu".



Bref. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 256 Karma: 117 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 @gazeleau je ne sais si tu t'en rend compte mais le mec fonce tout droit dans les flammes avec sa tractopelle. Qu'est ce qu'il se dit à ce moment là ? je suis bien conscient de la difficulté de voir tout ce que tu as entrepris bruler dans les flammes mais là c'est un suicide. Aprés, je ne juge pas mais j'ai du mal avec ceux qui essaie d'expliquer l'inexplicable en disant qu'il n'est pas inconscient. Il faut appeler un chat un chat, un inconscient peut devenir un héros tout comme un héros peut faire des choses inconsciente pour venir en aide à quelqu'un.... jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 256 Karma: 117 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 je ne sais si vous vous rendez compte mais le mec fonce tout droit dans les flammes avec sa tractopelle. Qu'est ce qu'il se dit à ce moment là ? je suis bien conscient de la difficulté de voir tout ce que tu as entrepris bruler dans les flammes mais là c'est un suicide. Après, je ne juge pas mais j'ai du mal avec ceux qui essaie d'expliquer l'inexplicable en disant qu'il n'est pas inconscient.

Il faut appeler un chat un chat, un inconscient peut devenir un héros tout comme un héros peut faire des choses inconsciente pour venir en aide à quelqu'un ... mais là peut on considérer que c'est un héros ? il a des burnes c'est certains mais considérer que c'est un héros c'est quand même glorifier son acte. Etre bruler à 80% de son corps sans avoir sauver personne pour tenter de protéger son terrain, j'ai du mal à glorifier le bonhomme.

A la rigueur, si le journaliste aurait déposer sa caméra pour s'approcher des flammes et aider son prochain, là on aurait pu parler d'un geste héroïque mais je suis désolé dans cette vidéo il n'y a rien qui va ! cela montre toute la dérive de notre société actuelle basée sur l'image, l'adrénaline et le manque de discernement.

On encense un homme qui brule dans les flammes, on le regarde avec fierté en oubliant que celui qui filme aurait pu aller l'aider ... tout est inversé ! et surtout que personne vienne lui dire "oh dégage d'ici et vite fait, c'est dangereux ce que tu fais !" gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6197 Karma: 4976 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 jay780101 Je ne sais pas si c'est lui qui s'y prend mal et fonce dans les flammes, ou la perspective qui ne nous permet pas d'appréhender la vitesse de progression des flammes qui l'a surpris.



Dans l'autre vidéo postée ici plus haut par @leniack2, on voit à un moment un coup de vent qui fait progresser de 3m en 1sec. le bord des flammes. (

La vidéo ne nous permet pas distinguer cela. Con ou héros, on ne saura pas, mais il faut se réjouir qu'il s'en soit sorti. Je ne sais pas si c'est lui qui s'y prend mal et fonce dans les flammes, ou la perspective qui ne nous permet pas d'appréhender la vitesse de progression des flammes qui l'a surpris.Dans l'autre vidéo postée ici plus haut par @, on voit à un moment un coup de vent qui fait progresser de 3m en 1sec. le bord des flammes. ( juste là, le tracteur fait même un ecart ) Je pense que lorsque c'est tout sec, on peut se faire surprendre par la progression des flammes.La vidéo ne nous permet pas distinguer cela. Con ou héros, on ne saura pas, mais il faut se réjouir qu'il s'en soit sorti. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 256 Karma: 117 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 @gazeleau exactement ! En tout cas ce que je pense c'est que le seul qui aurait pu être un héros c'est celui qui filme si il avait déposé sa caméra pour aller aider celui qui sort des flammes. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 102 Karma: 190 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 1 @jay780101

Ca aurait surement fait 2 grands brulés au lieu d'un seul ... la base pour venir en aide à quelqu'un, c'est de ne pas se mettre soi même en danger.

La chaleur est insoutenable, c'est triste à dire mais il n'y a rien à faire dans ce cas là, le gars peut compter que sur lui même pour se sauver. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 969 Karma: 1245 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 1 Le feu avance vite, le vent est changeant et fort, les fumées s’embrasent



Voilà 3 raisons pour se retrouver piégé en 2 secondes.



Conditions difficiles et mauvaise estimation du danger, il a tenté et il va payer, inutile d’en rajouter SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 47 Karma: 58 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0

@jay780101

je ne sais si tu t'en rend compte mais le mec fonce tout droit dans les flammes avec sa tractopelle.

C'est vrai que l'angle de vue et la qualité de la vidéo permettent bien de se rendre compte qu'il " fonce tout droit dans les flammes ".

Et puis, on voit très bien que c'est intentionnel. On voit encore mieux bien qu'il ne se fait pas juste surprendre par l'avancée du feu.

D'ailleurs, on voit surtout ses yeux et son regard qui trahissent son désir de suicide.

On en voit des choses, toi et moi, hein !? De vrais experts ! Citation :C'est vrai que l'angle de vue et la qualité de la vidéo permettent bien de se rendre compte qu'il "".Et puis, on voit très bien que c'est intentionnel. On voit encore mieux bien qu'il ne se fait pas juste surprendre par l'avancée du feu.D'ailleurs, on voit surtout ses yeux et son regard qui trahissent son désir de suicide.On en voit des choses, toi et moi, hein !? De vrais experts ! jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 256 Karma: 117 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 @SoBas c'est vrai qu'avec des personnes qui n'ont plus aucune nuance et qui prennent tout ce qui est écrit au pied de la lettre , les experts ont du souci à se faire.

Je commente mais je fais tout pour ne pas juger car avec de l'empathie, je comprend totalement qu'il s'est fait surprendre et que son action n'était pas de mauvaise intention.

Maintenant, comme j'explique, de là à le glorifier, à dire qu'il n'est pas inconscient, il faut faire attention et garder du bon sens.

Comme c'est écrit dans d'autres commentaires, erreur de jugement, vent tournant et c'est le drame.

Je vais faire un exemple : si le vigile de Notre Dame pendant l'incendie était resté dans les combles avec un extincteur pour canaliser les flammes, il aurait surement fait un acte héroïque mais ca aurait fait une équipe de pompier en moins pour éteindre le feu et surtout une équipe de pompier devant se mettre en danger pour le sauver.

Voilà pourquoi à mon sens son acte est dangereux.

On le répétera jamais assez mais il faut laisser faire les équipes de secours si on est pas formé.

Des images comme celle là doivent servir à faire passer ce message.

Le glorifier, dire que c'est un héros, c'est pousser d'autres à faire comme lui, c'est inutile et ca risque de mettre des gens dans des situations hautement risquées.



Bon rétablissement à cet agriculteur. Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 74 Karma: 132 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 2

@SoBas

Il est inconscient…

il est con…

il aurait dû réfléchir…

C'est pas ça qu'il fallait faire…

Fallait faire ci, fallait faire ça

agneugneu agneugneu





Tellement de moralisateurs sur ce fil, convaincus qu'à la place de ce pauvre homme, en train d'essayer désespérément de sauver son champ, ils auraient mieux agi.



Tellement de moralisateurs tranquillement assis devant leurs écrans, là, à juger ce qu'ils ne peuvent juger.



Tellement de moralisateurs experts en feu de broussailles…



Tellement de moralisateurs…



Quant à ceux qui font de l'humour là-dessus (du moins, qui tentent), j'ai même pas envie de répondre à tant de cynisme mêlé de puérilité. À la limite, juste un petit "grandissez un peu".



Bref.



Qui fait la morale ici ? Citation :Qui fait la morale ici ? Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 477 Karma: 507 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 2 Pauvre gars, faut vraiment être désespéré SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 47 Karma: 58 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0

@Mykel

Citation :

@SoBas

Il est inconscient…

il est con…

il aurait dû réfléchir…

C'est pas ça qu'il fallait faire…

Fallait faire ci, fallait faire ça

agneugneu agneugneu





Tellement de moralisateurs sur ce fil, convaincus qu'à la place de ce pauvre homme, en train d'essayer désespérément de sauver son champ, ils auraient mieux agi.



Tellement de moralisateurs tranquillement assis devant leurs écrans, là, à juger ce qu'ils ne peuvent juger.



Tellement de moralisateurs experts en feu de broussailles…



Tellement de moralisateurs…



Quant à ceux qui font de l'humour là-dessus (du moins, qui tentent), j'ai même pas envie de répondre à tant de cynisme mêlé de puérilité. À la limite, juste un petit "grandissez un peu".



Bref.



Qui fait la morale ici ?

La "morale" ? Pas moi. En revanche, j'émets un "jugement", je le confesse. Jugement qui, dans mon for intérieur, me semble fondé puisque d'après tant de gens, ce qu'a fait cet agriculteur n'était pas ce qu'il fallait faire… et que tant de gens auraient fait autrement. Citation :La "morale" ? Pas moi. En revanche, j'émets un "jugement", je le confesse. Jugement qui, dans mon for intérieur, me semble fondé puisque d'après tant de gens, ce qu'a fait cet agriculteur n'était pas ce qu'il fallait faire… et que tant de gens auraient fait autrement. DoublePine Je viens d'arriver Inscrit le: 6/7/2022 Envois: 7 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0

@vantage93

donc quand tout crame, il reste que le slip. Les films avaient donc raison



Pris par l'émotion de voir ce mec en souffrance après avoir tenté l'impossible pour sauver son champ ou sa maison, j'avais les larmes aux yeux et là je lis ton com, le fou rire... l'ascenseur émotionnel... Bon ben merci ça m'a fait du bien.



Et j'espère que petit père pelleteuse va guérir c'est terrible la souffrance des brûlures. Citation :Pris par l'émotion de voir ce mec en souffrance après avoir tenté l'impossible pour sauver son champ ou sa maison, j'avais les larmes aux yeux et là je lis ton com, le fou rire... l'ascenseur émotionnel... Bon ben merci ça m'a fait du bien.Et j'espère que petit père pelleteuse va guérir c'est terrible la souffrance des brûlures. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1289 Karma: 1675 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 jay780101,



Le con dans ce genre de situation, c'est un héro qui a échoué. Reste à définir ce qu'est un héro. Est-ce qu'une personne qui sauve une autre en sachant que c'est vain, est-ce que c'est une héroïne ?



Plus haut je lisais que la personne est inconsciente, donc hors de la raison, mais qu'elle aurait dû a priori se rendre compte que ce qu'elle fait est "stupide". Du coup, tu fais comment pour t'en rendre compte sans ta raison ? Compliqué.



Dans ce genre de cas plus tu vas paniquer et plus tu risques d'entreprendre une action déraisonnable, c'est d'ailleurs le propre de la panique en somme. Vu la gravité de son acte, on peut aisément supposer qu'il n'était pas dans on état normal. Que son instinct lui ait dicté une action sensée ou pas c'est une autre histoire. Il n'est pas sur le même mode que ceux qui lui dictent ce qu'il aurait dû faire. Il faudrait donc vous mettre en véritable mode panique et voir comment vous réfléchissez à ce type de problème, histoire de voir tout ce que votre conscience peut produire. Le con dans ce genre de situation, c'est un héro qui a échoué. Reste à définir ce qu'est un héro. Est-ce qu'une personne qui sauve une autre en sachant que c'est vain, est-ce que c'est une héroïne ?Plus haut je lisais que la personne est inconsciente, donc hors de la raison, mais qu'elle aurait dû a priori se rendre compte que ce qu'elle fait est "stupide". Du coup, tu fais comment pour t'en rendre compte sans ta raison ? Compliqué.Dans ce genre de cas plus tu vas paniquer et plus tu risques d'entreprendre une action déraisonnable, c'est d'ailleurs le propre de la panique en somme. Vu la gravité de son acte, on peut aisément supposer qu'il n'était pas dans on état normal. Que son instinct lui ait dicté une action sensée ou pas c'est une autre histoire. Il n'est pas sur le même mode que ceux qui lui dictent ce qu'il aurait dû faire. Il faudrait donc vous mettre en véritable mode panique et voir comment vous réfléchissez à ce type de problème, histoire de voir tout ce que votre conscience peut produire. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 256 Karma: 117 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 @Vassili44 ca m'est déjà arrivé comme, en exercice, ne plus avoir d'air dans mon ARI, dispositif qui permet au pompier de protéger ses voies aériennes et de respirer un air non vicié. Je ne sais si la bouteille était mal ouverte, si c'est l'examinateur qui me l'a fermé pour voir ma réaction ou si c'est moi qui respirait mal à l'intérieur et qui a utilisé tout l'air plus vite que prévu, ce qui m'a poussé, par la panique et l'impression de m'étouffer, à enlever mon masque et à me prendre une bonne rouste par le chef d'intervention car si tu fais ca en intervention, tu es mort et tu met d'autres collègues dans la galère.

Encore une fois, je ne juge pas.

Vous savez, je ne sais même pas si certains pompiers se mettraient dans la même situation que cet homme …

Je dis juste que cette vidéo pourrait servir à faire de la prévention plutôt que glorifier un acte dont on ne connait ni les tenants ni les aboutissants. Nimf79 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 30 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 Brûlé à 80%



Vous rendez-vous compte qu'il est (quasiment) condamné! Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 102 Karma: 103 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 SoBas "T'es tendue Natasha !"

Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79055 Karma: 7152 Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... Re: Un homme est pris dans un incendie avec une pelleteus... 0 Cet homme est un héro, il me semble que ce qu'il a fait n'aura pas servi à rien, j'espère qu'il va vite se remettre de ses blessures. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.