Vidéo : Comment ne pas sortir une pizza du four Posté par -LeZ-

(La loi de) Murphy s'est déchainée sur cette action. Comme quoi, sortir une pizza du four est bien plus compliqué que cela en a l'air !







Vidéo (38s) : Sortir une pizza du four (Fail)





Vidéo : À quoi servent les trous dans les jeans ? Vidéo : Un employé rattrape une pizza Vidéo : Enchaînement de mauvaises décisions à une sortie de parking Source : Forum



Acheter une pizza et une bouteille de Whisky



-Prévoir du sel, du poivre, de l'huile d'olive

-Saler la pizza , la poivrer et ajouter un filet d'huile d'olive

-Préchauffer le four à 220° pendant 10min

-Se verser un verre de Whisky, le boire. Mettre la pizza dans le four à l'aide d'un plat de cuisson approprié

-Se verser deux verres de Whisky et les boire.

-Après un quart d'heure, fourrir l'ouvrir et subeiller la buisson de la fizza

-Brendre la vouteillede biscuit et s'enfiler une bonne rasade.

-Après un tard... fard teur .... Un moment quoi, dituber juskau bour

-Oubrir la borte, reburner, revourner,... tourner la fizza dans l'autre fens

-S'asseoir sur une butain de chaise et se reverdir 5 ou 6 verres de Wizby

-Buire, tuire, cuire la lizza bandant ne deni hu

-Et hop ! 5 berres de blus. sSE rebercer une voulée de bizza,... nom de viski

-Rabasser la dizza (l'est tombée bar ter !!!), l'ettuyer et le voutre sur un blat

-Se béter la figure caus du gras sur le barrelage de la buisine. Ne pas essayer de se relever.

-Déciver qu'on est bien par derre et binir la mouteille de misy

-Blus tard, ramber jusk'au lit, dorbir ze qui reste de la nuit.



Le lendemain matin, prendre un Alka Seltzeir, manger la pizza froide avec de la mayonnaise en tube et nettoyer le bordel que vous avez mis dans la cuisine.



Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 909 Karma: 1890 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 26 non mais y'en un moment faut arrêter de faire exprès pour la vidéo j'ai envie de dire.....:) PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12324 Karma: 12922 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 2 Tout ce qui aurait pu rater a raté on dirait... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5466 Karma: 8381 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 2 C est pas grave les femmes nettoieront derrière. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16962 Karma: 24241 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 4 Une bande d'amis enchaîne les maladresses en sortant une pizza du four



Ce veux dire : "la pizza est chaude".



Le seul truc que j'ai compris c'est un petit "hijo de puta"...Ce veux dire : "la pizza est chaude". LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 192 Karma: 431 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 J'ai voulu trouver des infos sur son origine, ça va super loin wikipedia sur la loi de Murphy, j'en suis au paradoxe de la lévitation félino-tartinique Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 895 Karma: 400 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 Si le raté est visionné et liké, on peut donc dire que ce n'est plus raté, et donc que c'est réussi !

Rater quelque chose devient donc inratable par défaut MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1897 Karma: 3624 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0

@WeWereOnABreak

Ma maman m’épluchait mes mandarines jusqu’à mes 18 ans et je m’en sors mieux qu’eux.

La banane aussi ? Citation :La banane aussi ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6234 Karma: 6065 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 1 @MYRRZINN

Oedipe, ça suffit ! Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9989 Karma: 1089 En ligne ! Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0



Pour le salto de la pizza dans le four, la réception est parfaite Pour le salto de la pizza dans le four, la réception est parfaite malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 95 Karma: 113 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 1 Étant donné que c'est pas possible d'être aussi con, ça doit être une mise en scène... Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 969 Karma: 1245 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 Malgré tout ça, la seule raison qui empêche de manger cette pauvre pizza c’est qu’elle reste plus de 5 secondes par terre Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 895 Karma: 400 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 1 @malenko malheureusement je crains que tu ne sois hyper optimiste daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 230 Karma: 394 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 1

@MYRRZINN

Citation :

@WeWereOnABreak

Ma maman m’épluchait mes mandarines jusqu’à mes 18 ans et je m’en sors mieux qu’eux.

La banane aussi ?

Non, ça c'est elle qui la mangeait.





En tout cas il a fait un four ce cuistot Citation :Non, ça c'est elle qui la mangeait.En tout cas il a fait un four ce cuistot Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1742 Karma: 1145 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 @malenko si si je t'assure, ca existe. malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 95 Karma: 113 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 @Angeus Et bien, les gens sont de plus en plus cons chaque année. Et certains essayent même de prendre de l'avance sur l'année prochaine. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4355 Karma: 3259 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 1 Ma maman m’épluchait mes mandarines jusqu’a mes 18 ans et je m’en sors mieux qu’eux.



@WeWereOnABreak Intéressant... Vous pouvez m'en dire plus ?

Citation :Intéressant... Vous pouvez m'en dire plus ? Beebop Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 37 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 Plus ça avançait plus j'étais tordu de rire !! Merci à eux et au gars qui a réussi à filmer malgré tout !! Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 298 Karma: 174 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 En regardant cette vidéo, une question me vient à l'esprit : mais qui fout son lave-linge en-dessous du four ? Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2387 Karma: 2013 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 1 dtclulu

Excellent ! Jamais je n'ai eu les dents dehors aussi longtemps sur un commentaire. Si il n'était pas qu'a consommer sur place je l'emporterais volontiers. Excellent ! Jamais je n'ai eu les dents dehors aussi longtemps sur un commentaire. Si il n'était pas qu'a consommer sur place je l'emporterais volontiers. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1455 Karma: 700 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0

@Beebop

Plus ça avançait plus j'étais tordu de rire !! Merci à eux et au gars qui a réussi à filmer malgré tout !!

Malgré tout ?



Qui filme son pote qui sort une pizza du four s'il pense que rien ne va se passer ? Citation :Malgré tout ?Qui filme son pote qui sort une pizza du four s'il pense que rien ne va se passer ? Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79055 Karma: 7152 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 Ce sont les coulisses d'une pizzeria Parisienne pour touriste, non c'est encore trop propre pour que ça soit le cas. TuluT Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 28 Re: Comment ne pas sortir une pizza du four Re: Comment ne pas sortir une pizza du four 0 Déjà elle n'est pas dans le lave linge Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.