Vidéo : La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Posté par Skwatek

La première bande-annonce du film « Halloween Ends » dont la sortie en salles est prévue pour le 19 octobre prochain.





Vidéo (1mn22s) : Halloween Ends (Trailer)





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2592 Karma: 5717 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 11

A chaque "Star War", "Marvel" et autres films... On a le droit à la B.A.

On peut les trouver partout les B.A, donc je ne comprend pas bien l'utilité du truc.

*Retourne s'entrainer à faire le bruit du sifflet du train* Pourquoi on se tape des bandes annonces de films sur Koreus ?



A chaque "Star War", "Marvel" et autres films... On a le droit à la B.A.



On peut les trouver partout les B.A, donc je ne comprend pas bien l'utilité du truc.





Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 479 Karma: 1769 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 6

@delphives

et le prochaine (vu que celui-ci ne sera pas le dernier) s'appellera "Hallloween never ends"

Punaise 10 envois depuis 2015, j'apprécie ta sobriété

@delphives

et le prochaine (vu que celui-ci ne sera pas le dernier) s'appellera "Hallloween never ends"



Punaise 10 envois depuis 2015, j'apprécie ta sobriété Citation :Punaise 10 envois depuis 2015, j'apprécie ta sobriété

23 commentaires Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3217 Karma: 10432 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 3 Y a vraiment quelqu'un qui va croire que c'est le dernier ? Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2169 Karma: 3788 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 2

@WeWereOnABreak

Y a vraiment quelqu'un qui va croire que c'est le dernier ?

Pas moi, j'ai remarqué qu'Halloween se terminait chaque année.

@WeWereOnABreak

Y a vraiment quelqu’un qui va croire que c’est le dernier ?

Pas moi, j'ai remarqué qu'Halloween se terminait chaque année. Citation :Pas moi, j'ai remarqué qu'Halloween se terminait chaque année. GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 286 Karma: 607 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 2 @WeWereOnABreak On voit que la dame qui est un brin furax, sans doute à cause de son coiffeur, plante un large hachoir dans une main qui ne comptait déjà que trois doigts avant sont intervention vigoureuse et sans doute plus aucun après.

On peut en déduire que le nombre de suites possibles du film doit pouvoir se compter sur les doigts d'une seule main...

Plus de doigts, plus le choix ! Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 207 Karma: 810 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 J'aime bien le :

"Come and get me mothafucka!"



J'ai l'impression que l'autre en face est là : "Whaaaaaaat ???" kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2592 Karma: 5717 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 11



A chaque "Star War", "Marvel" et autres films... On a le droit à la B.A.



On peut les trouver partout les B.A, donc je ne comprend pas bien l'utilité du truc.





Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 479 Karma: 1769 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 3 J'annonce en 2024 un Halloween Resurrection Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8463 Karma: 3628 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 1 Le mec la, Mike Mayers , a force il fait parti de la famille ce gars . LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 192 Karma: 431 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 1

Des suites, des suites mais ils sont là depuis le début, c'est les 100aines de copies foireuses de ces films qui ont flingué le genre, et même à deux ils n'égalent pas notre cher 007, y a de la marge



Des suites, des suites mais ils sont là depuis le début, c'est les 100aines de copies foireuses de ces films qui ont flingué le genre, et même à deux ils n'égalent pas notre cher 007, y a de la marge saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 174 Karma: 444 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 2 kpouer

fiiuuuuhuuuu...

fiiiiuuuuuuuuuuiiiiiuuuhhh...



fiiuuuuhuuuu...fiiiiuuuuuuuuuuiiiiiuuuhhh... delphives Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2015 Envois: 10 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 1 et le prochaine (vu que celui-ci ne sera pas le dernier) s'appellera "Hallloween never ends" Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 479 Karma: 1769 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 6

@delphives

et le prochaine (vu que celui-ci ne sera pas le dernier) s'appellera "Hallloween never ends"



Punaise 10 envois depuis 2015, j'apprécie ta sobriété Citation :Punaise 10 envois depuis 2015, j'apprécie ta sobriété metalikal Je m'installe Inscrit le: 22/6/2007 Envois: 218 Karma: 155 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 1 Les bandes annonces sur Koreus… jamais compris.



Pourquoi les Marvels et pas la dernière palme d’or par exemple?



Je pense qu’aucun n’a sa place ici, je ne viens pas sur Koreus pour voir des BA. Mais quitte à être incohérent, autant mettre des bons films dans le mix non? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1897 Karma: 3624 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 Qu'il est méchant le capitaine Kirk de Star Trek !!!

En effet, le masque de Michael Myers est le visage de William Shatner peint en blanc !!!

Sachant cela, vous ne verrez plus les films comme avant. wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 556 Karma: 540 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 1

@Kwisatz

J’annonce en 2024 un Halloween Resurrection



Dommage qu'il soit déjà sorti en 2002 celui là Citation :Dommage qu'il soit déjà sorti en 2002 celui là 4Liberty Je m'installe Inscrit le: 27/1/2015 Envois: 449 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 @kpouer Perso je n'avais pas entendu parlé de ce film alors que, pourtant, c'est une série de films les Halloween que j'aime bien... car il en sort pas mal chaque année. Cinéphile, je trouve ça sympa de pouvoir être tenu informé de la sortie de films ici. 4Liberty Je m'installe Inscrit le: 27/1/2015 Envois: 449 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 LugerKain l'originalité... l'originalité... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3217 Karma: 10432 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 1 @kpouer excuse toi tout de suite auprès de notre Dieu @Koreus où tu va finir dans les abysses du forum « Topics au goût de Flood ». kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2592 Karma: 5717 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0

@WeWereOnABreak

@kpouer excuse toi tout de suite auprès de notre Dieu @Koreus où tu va finir dans les abysses du forum « Topics au goût de Flood ».







Citation : Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79055 Karma: 7152 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 le dernier avant un rebbot... LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 192 Karma: 431 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 4Liberty ah ah bah ouais mais ... ouais je me suis pas foulé



En gros en 40 ans, ça fait pas tant de suites que ça, j'ai pris james bond parce que c'est le plus gros mais t'as des saw et f&f qui sont eux aussi à la 10aine ou presque en à peine moitié moins de temps, y a beaucoup de suite, mais parce que c'est un peu des piliers, enfin je trouve ah ah bah ouais mais ... ouais je me suis pas fouléEn gros en 40 ans, ça fait pas tant de suites que ça, j'ai pris james bond parce que c'est le plus gros mais t'as des saw et f&f qui sont eux aussi à la 10aine ou presque en à peine moitié moins de temps, y a beaucoup de suite, mais parce que c'est un peu des piliers, enfin je trouve arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 400 Karma: 194 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0

@kpouer

Pourquoi on se tape des bandes annonces de films sur Koreus ?



A chaque "Star War", "Marvel" et autres films... On a le droit à la B.A.



On peut les trouver partout les B.A, donc je ne comprend pas bien l'utilité du truc.





*Retourne s'entrainer à faire le bruit du sifflet du train*



Certaines bandes annonces valent le coup je pense mais là c'est vrai que c'est pas culte. Citation :Certaines bandes annonces valent le coup je pense mais là c'est vrai que c'est pas culte. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1235 Karma: 1894 Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 L exemple même de film qu'on ne peut plus aller voir au cinéma.

Ca va être envahis de fouteur de merde.

les wesh et les ado qui veulent faire leur chaud devant les filles qui les accompagnent. Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 300 Karma: 204 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » Re: La première bande-annonce du film « Halloween Ends » 0 @metalikal



Cf. La Ligne éditoriale de Koreus, dispo sur le forum:



« Quel genre de vidéo peut-on retrouver en article ?



Le contenu est assez varié, car je mets en article les vidéos que j'ai trouvé intéressantes.

Il peut s'agir d'une vidéo amusante, drôle, insolite, décalée, une vidéo d'actualité, une vidéo buzz, une vidéo qui m'a indigné, que j'aie envie de dénoncer.

J'ai toujours voulu que Koreus.com soit un site tout public, donc je ne poste pas de vidéo pornographique ou trash (la limite est difficile à cerner des fois)



La Chambre des Liens et les articles sont deux endroits distincts.

La Chambre des liens est soumise au règlement du forum. Les articles à mes propres règles (voir ci-dessus)

Il est tout à fait possible que des vidéos non admissibles sur la CDL, se retrouvent en article. C'est très rare, mais cela peut arriver (l'actualité mène des fois à ce genre d'exception).



Si un jour vous voyez 3 vidéos de chatons à la suite. Inutile de venir râler ici. Non Koreus.com n'est pas devenu un site de vidéos de chatons.

Cet exemple est valable avec toutes les catégories de vidéos.





Est-ce que la ligne éditoriale a évolué ?



Oui, grâce à vous , grâce à vos remarques mais les mentalités changent, plus rapidement pour certains que pour d'autres. C'est difficile d’être en phase avec tout le monde.



