Vidéo : Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m steeple (Mondiaux d'athlétisme 2022) Posté par Acherontia

Un caméraman est planté au beau milieu de la piste en pleine finale du 3000m steeple durant les Championnats du monde d'athlétisme 2022.



Vidéo (12s) : Caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m steeple (Mondiaux d'athlétisme 2022)





Vidéo : Un caméraman percuté par un skieur en half-pipe (JO 2022) Vidéo : Usain Bolt renversé par un Segway Vidéo : Un cameraman percuté par un joueur de foot







disons que c'est pas évident de faire comme ça :

Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 676 Karma: 425 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 11 Pour sa défense, les athlètes féminines au triple saut ont de quoi vous faire perdre toute lucidité. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5466 Karma: 8381 En ligne ! Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 5 D après ce que j ai pu lire sur le sujet, il s est rendu compte de sa bourde et a bien pris soin de plus bouger pour eviter les collisions. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2857 Karma: 7501 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 7







disons que c'est pas évident de faire comme ça :







disons que c'est pas évident de faire comme ça : Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6234 Karma: 6065 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 2 @Groscisco

Le volley ball féminin plus :



Beautiful and talented libero - Winifer Fernandez roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1316 Karma: 3865 En ligne ! Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 0 Dylan aurait pu le prévenir de loin... Finalement c'est utile comme talent ^^ Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2387 Karma: 2013 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 0 Ce technicien s'est positionné sur la piste pour filmer au plus près le concours de triple saut féminin qui avait lieu au même moment.

C'est quoi cette explication qui ne tient pas la piste route ?

Tout le monde sait bien que pour filmer au plus près le triple saut, il faut se positionner sur la planche d'appel. DirtyHarry Je m'installe Inscrit le: 6/12/2014 Envois: 210 Karma: 179 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 0 -" Pôle Emploi Spectacle bonjour, je vous écoute !" LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 192 Karma: 431 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 0 On arrête tout, on la refait ! Vous inquiétez pas vous allez tourner dans l'autre sens -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4262 Karma: 1895 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 0 Ça aurait été du cyclisme, ils seraient tous tombés comme des c... quilles. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2169 Karma: 3788 Re: Un caméraman sur la piste lors de la finale du 3000m ... 0

@-MaDJiK-

Ça aurait été du cyclisme, ils seraient tous tombés comme des c... quilles.



