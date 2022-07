Vidéo : Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Posté par kikekoi

Eric Dagrant a rencontré Dylan, un jeune homme capable d'imiter le sifflet d'un TGV à la perfection.



Vidéo (1mn19s) : Imitation du sifflet d'un TGV





Vidéo : Premier rendez-vous avec un PNJ Vidéo : Un contrôleur imite la voix de Chirac dans un TGV Vidéo : Imitation de sirènes de police avec la bouche Source : Forum



merci pour ce moment ! Ya des talents comme ça...merci pour ce moment ! IchigoDZ Je viens d'arriver Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 7 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 16 Il met un vent au mec à la perfection

Edit : @Nutell_moi j'estime ma blague aussi foireuse que son imitation (qui pour le coup est drôle) mais j'assume et je vais suivre mon chemin, merci guide suprême

Pourtant j'aime bien me moquer des gens mais j'ai l'impression que vous vous trompez de chemin.

J'ai vu de l’autodérision, de l'humour, et un beau rire communicatif. daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 230 Karma: 394 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0

brice de nice, funny roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1316 Karma: 3865 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 4 Et j'entends siffler Dylan...

Qu'est-ce qui te permet d'insinuer que ce mec est con ?

@Nutell_moi entièrement d'accord, c'est cet auto-dérision qui donne tout son sens à l'humour que les gens ne peuvent pas comprendre.

Dans le diner de cons, on ne juge pas le niveau de connerie de ceux qui se font inviter.

Juste leurs passions grotesques, débiles ou risibles, en tout cas sous l'angle des CSP ++ qui les invitent.



En ce qui me concerne ce n'est pas le sifflement du train qui me dérange mais mon ressenti sur le comportement de la personne.



L’équation est simple: Talent inutile + TGV +sifflet =choix de ce gif.

Si tu as vu le film, a la fin le plus con des deux n'est point celui qu'on croit...

Je n'ai rien insinué du tout.



Je trouve ça plutôt bienvenu dans la mesure où il fait ça dans le cadre d'une manifestation où des hommes imitent le hérisson. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 473 Karma: 242 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0

Comme quoi les Deschiens n'ont jamais rien exagéré. tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 464 Karma: 284 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0

Dumb & Dumber: Lloyd's Fart Scene with Fire Lolita13ans Je suis accro Inscrit le: 4/1/2013 Envois: 1033 Karma: 253 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 1 Pas évident de passer à la télé, surtout pour un talent comme ça. Bravo à lui. Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2013 Karma: 3200 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 1 @LugerKain non pas guide suprême, j'ai dis ' j'ai l'impression '.

Il est clairement possible que j'ai tord, ou que je sois un reac de temps en temps. Désolé c'est simplement ce que j'ai pensé sur le moment. Memelteam Je m'installe Inscrit le: 10/10/2008 Envois: 328 Karma: 227 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0

J'aurai jamais osé montrer ce skill à la tv.

Et vouloir forcer pour monter sur le podium pour faire ça... ^^

Il a l'air un peu dérangé, mais je l'aime bien J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul dans sa tête.J'aurai jamais osé montrer ce skill à la tv.Et vouloir forcer pour monter sur le podium pour faire ça... ^^Il a l'air un peu dérangé, mais je l'aime bien Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 754 Karma: 479 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0 bon déjà il peut imiter un peu, à la rigueur, un harmonica merdique! mais en plus il ne "chante" meme pas les bonnes notes... c'est une 7e mineure un peu basse le tgv (harmonique naturelle) alors que lui il nous fait une pauvre sixte toute pourrie. MonsieurK Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2010 Envois: 59 Karma: 52 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0 Ah oui, le niveau du Tour de France est quand même très beauf. Désolé mais quand on voit les nombreux cris, parce qu'il n'est pas le seul a pouvoir imiter quoi que ce soit. Ou alors ce sont les mecs qui courent inutilement tout en étant déguisé pour faire coucou a la caméra quand ils ne font pas tomber les concurrents pour avoir leur selfie au beau milieu d'une montée.





Bref, je suis navré de dire ça mais le cyclisme est un sport de beauf et cette vidéo n'en est qu'une preuve supplémentaire. Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79055 Karma: 7152 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0 Si il ouvrait les yeux, peut-être qu'il n'aurait pas besoin de ses cul de bouteille sur le nez. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 192 Karma: 431 Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection Re: Dylan imite le sifflet d'un TGV à la perfection 0 Nutell_moi beh moi aussi avec mon post

