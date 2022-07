Vidéo : Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Posté par Skwatek

Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue pendant une course au Canada.







Vidéo (10s) : Un VTTiste fait un faceplant dans la boue





Vidéo : Faceplant dans la boue Vidéo : Faceplant dans une flaque d'eau Vidéo : Un enfant à vélo est déconcentré par une pub Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 969 Karma: 1245 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 3 Il fait un moulage de ses cervicales Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 497 Karma: 1042 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 0 Y'a pas un petit âmes sensibles la ?

Vu que certains demandent d'en foutre partout, pourquoi pas la sur de la scatophilie ? olivbd Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2012 Envois: 28 Karma: 95 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 2 Un magnifique faceplant headplant ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 276 Karma: 1159 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 3 C'est un gars d'où ? nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 775 Karma: 1794 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 0 Ouf j'ai eu peur pour ces cervicales ! Le mec qui se relève direct avec un pouce levé pour rassurer l'audience c'est beau WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3217 Karma: 10432 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 0 Il parait que c’est bon pour la peau … moins pour les cervicales. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5466 Karma: 8381 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 0 Des fois c zst aussi un "fesseplant" mais c est pas la même boue.. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 276 Karma: 1159 Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue Re: Un VTTiste fait un magnifique faceplant dans la boue 0

@Jinroh

Des fois c zst aussi un "fesseplant" mais c est pas la même boue..



En effet, c’est du terreau…



Citation :En effet, c'est du terreau…