Vidéo : Une personne protégée par un alpagarde du corps Posté par -Flo-

Un bélier s'approche de quelqu'un qui souhaite le nourrir, ce qui n'est pas du goût d'un alpagarde du corps.



Vidéo () : Alpagarde du corps





Sur le même sujet :

Vidéo : Chat vs Vache Vidéo : Faire un bisou à un alpaga Vidéo : Bélier vs Homme à vélo Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 995 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 0 BOOM LOL Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1029 Karma: 4169 En ligne ! Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 4 On l'appelle le "Kevin Costner des prés" Skwatek Koreus Addict Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 46079 Karma: 24067 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 1 Bricci : J'ai tellement lutté pour comprendre ta vanne ! Ça fait du bien quand ça percute enfin. : J'ai tellement lutté pour comprendre ta vanne ! Ça fait du bien quand ça percute enfin. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 530 Karma: 1146 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 2 Il s'est fait alpaguer. PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 228 Karma: 582 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 2 - l'alpagua : tu vois ce que ça fait maintenant, TU VOIS CE QUE CA FAIT HEIN !!!!

- le bélier : mêêêêêêh euh.... blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 27 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 1



L'alpagarde du corps est sûrement allé à bonne école tiens ! L'alpagarde du corps est sûrement allé à bonne école tiens ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1029 Karma: 4169 En ligne ! Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 1 Skwatek Faut réviser tes classiques ! Faut réviser tes classiques ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 481 Karma: 1769 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 0 Si même Koreus commence à faire des jeux de mots, c'est à se demander notre utilité sur ce forum... AlexNews Je m'installe Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 115 Karma: 202 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 0 Chez les alpagas, on ne rigole pas avec la bouffe! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2593 Karma: 5722 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 1



Dommage que l'animal ne ce soit pas retourné pour lui faire un "coup de bélier". Je cherche encore l'utilité de courir après l'alpaga à la fin de la vidéo...Dommage que l'animal ne ce soit pas retourné pour lui faire un "coup de bélier". kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 1007 Karma: 1272 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 1

@blahmeuh





L'alpagarde du corps est sûrement allé à bonne école tiens !

Lui c'est le bouc commissaire ! Citation :Lui c'est le bouc commissaire ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6236 Karma: 6064 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 1





Jeu de mot débile qui sent la fatigue après une semaine de canicule (chaude). Comme le merou, la peau de l'apaga s'tond. Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2485 Karma: 1757 En ligne ! Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 0 Cette alpaga s'appelle Netsuko : de façon contre-nature elle a choisi de protéger les humains Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 110 Karma: 385 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 0 Albatar Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 900 Karma: 903 Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps Re: Une personne protégée par un alpagarde du corps 0



Si cet alpaga n'est pas encore baptisé, je propose Chabal comme nom de baptême. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.