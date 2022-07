Vidéo : Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le film « Cactus Jack » Posté par FMJ65

Ange Gabriel (Arnold Schwarzenegger) escorte miss Charmante Jones (Ann-Margret) dans le western parodique « Cactus Jack » sorti en 1979.



Vidéo (9mn9s) : Ange Gabriel et miss Charmante Jones dans le film « Cactus Jack »





11 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6190 Karma: 16394 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 2 Pauvre Miss Jones! Malgré son bel engin spécial il n'a pas l'air de pouvoir la satisfaire, y a comme un cactus! Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 125 Karma: 685 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 4 C'est Mozinor qui fait le doublage, c'est pas possible autrement. NeoTendar Je viens d'arriver Inscrit le: 3/1/2017 Envois: 62 Karma: 203 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 0

Zé la Puissanze de la Country ! PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 231 Karma: 585 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 0 c'était euhh.... chiant ! Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2389 Karma: 2017 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 1

Du cactus cette Miss Jones me semble bien aimé lépine. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2731 Karma: 1307 En ligne ! Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 1 Pour ceux que ça intéresse :

Cactus Jack & Whisky - Film Complet en Français (Comédie, Western) 1979





Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5473 Karma: 8431 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 0

Je pense pas que j aurais la force... Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 667 Karma: 993 En ligne ! Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 5 @Keiwen Je vais plutôt aller chercher du bois pour le feu. wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 557 Karma: 540 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 0 J'ai l'impression qu'en voyant miss Charmante, satan l'habite ! Malheureusement pour elle, Ange Gabriel est un saint pour résister à cette tentation ^^ Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5155 Karma: 960 Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 1

Vu y'a une heure, c'est un gros Bip-Bip et Coyote de 80 minutes, je ne conseille pas forcément ! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 205 Karma: 444 En ligne ! Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... Re: Ange Gabriel escorte miss Charmante Jones dans le fil... 0 @Sebmagic je viens de le regarder eh bah très bien résumé



J'ai trouvé le personnage de Schwarzenegger très drôle, c'est ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, le coté cartoon, j'ai trouvé ça plus lourd à digérer, même avec la nostalgie de revoir ce genre de gag, y en a quelques uns, ça passe bien



par contre, c'est une pépite dans le sens, pourquoi je l'ai pas vu plus tôt ce truc là ? heureux de l'avoir vu quand même