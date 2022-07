Vidéo : Un homme se fait arracher un doigt par un requin Posté par -LeZ-

Âmes sensibles s'abstenir !

Un homme se fait arracher un auriculaire par un petit requin en essayant de saisir le poisson depuis un bateau.





Vidéo (25s) : Se faire arracher un doigt par un requin





Top commentaires Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5467 Karma: 8394 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 12 Je comprends pas. C est hautement improbable de se faire mordre quand on joue avec un requin. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1029 Karma: 4169 En ligne ! Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 6 Keiwen J'espère surtout que Koreus ne devienne pas un site de râleurs compulsifs qui déplorent les blagounettes bon enfant ! J'espère surtout que Koreus ne devienne pas un site de râleurs compulsifs qui déplorent les blagounettes bon enfant !

22 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6161 Karma: 16351 En ligne ! Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 2 Deux fois en plus, c'est vraiment pas de chance! Skwatek Koreus Addict Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 46079 Karma: 24067 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 3 @LeFreund : Son p’tit doigt lui a pourtant dit de ne pas y retourner. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 970 Karma: 1250 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 1 Fini le piano ! Il se mettra au triangle Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5467 Karma: 8394 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 12 Je comprends pas. C est hautement improbable de se faire mordre quand on joue avec un requin. CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 96 Karma: 115 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 1 En même temps pourquoi tu l'embêtes ce requin ? Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2485 Karma: 1757 En ligne ! Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 4

@LeFreund

Deux fois en plus, c'est vraiment pas de chance!



Quand l'estomac parle avec les mains





Publicité Twix 2 Doigts Coupe-Faim. Citation :Quand l'estomac parle avec les mainsPublicité Twix 2 Doigts Coupe-Faim. shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 146 Karma: 259 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 0 Ok c'est écrit âmes sensibles s'abstenir.

Là je trouve que l'unique intérêt de la vidéo est la curiosité morbide. jpausser Je m'installe Inscrit le: 30/10/2008 Envois: 137 Karma: 67 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 6 Le requin ne voulait pas un whisky d'abord ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1029 Karma: 4169 En ligne ! Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 0 Il fait un concours avec le gars qui caresse un petit crocodile ? Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 92 Karma: 242 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 2 Un pansement et il sera requin qué gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 311 Karma: 496 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 0 Oui, ben il est allé le chercher un requin qui ne lui demandait rien... Dur, quand même. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2729 Karma: 1303 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 0 Cheeeeh



@LeFreund Bienvenu sur Koreus ou les blagues sont les mêmes depuis la création du site... Quand c'est une vidéo de chat : jeu de mots avec le son "cha" et quand ce sont des vidéos qui se répètent "deux fois en plus !" vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1336 Karma: 1427 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 1 je vais dire, bien fait. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 897 Karma: 401 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 0 C'est comme pour les tiques, faut attraper délicatement puis tourner en retirant Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1029 Karma: 4169 En ligne ! Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 6 Keiwen J’espère surtout que Koreus ne devienne pas un site de râleurs compulsifs qui déplorent les blagounettes bon enfant ! J’espère surtout que Koreus ne devienne pas un site de râleurs compulsifs qui déplorent les blagounettes bon enfant ! yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 442 Karma: 568 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 2 @vantage93 Je vois pas comment tu peux dire "bien fait"... C'est franchement un manque de respect envers ce pauvre requin qui s'est quand même bien fait emmerder par l'aut' con Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2445 Karma: 3220 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 1 Mon papa il est trop fort, il attrape les requins à main nue !

Ah... bah non, en fait il est hyper con papa, je comprend pourquoi maman se tape son prof de sport LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6161 Karma: 16351 En ligne ! Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 1 @Keiwen [insérer citation du 23 février 2008 (paroles du président de la république de l'époque)] Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 677 Karma: 433 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 1 Le petit garçon a de quoi faire de beaux rêves pendant un moment. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4263 Karma: 1896 Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 1 pfiou moi si je perdais un doigt c'est plus que la douleur qui me ferait crier et pleurer parce que ça ne repousse pas après, ce n'est pas une égratignure.

"oh zut j'ai encore perdu un doigt" Je trouve que le gars est quand même vachement calme s'il a vraiment perdu un doigt. Juste "oh fuck".pfiou moi si je perdais un doigt c'est plus que la douleur qui me ferait crier et pleurer parce que ça ne repousse pas après, ce n'est pas une égratignure."oh zut j'ai encore perdu un doigt" Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1290 Karma: 1675 En ligne ! Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin Re: Un homme se fait arracher un doigt par un requin 0



Citation :

@-MaDJiK-

Je trouve que le gars est quand même vachement calme s'il a vraiment perdu un doigt. Juste "oh fuck". :-O pfiou moi si je perdais un doigt c'est plus que la douleur qui me ferait crier et pleurer parce que ça ne repousse pas après, ce n'est pas une égratignure.

"oh zut j'ai encore perdu un doigt"



C'est moi où le gamin a l'air 20 fois plus intelligent que son père ?